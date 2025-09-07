ইউক্রেনের মন্ত্রিসভা ভবনে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল রাশিয়া

ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া সিভিরিদেঙ্কো আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছেন, আজ রোববার ভোরে রাশিয়ার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় রাজধানী কিয়েভের মন্ত্রিসভা ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০২২ সালে মস্কো দেশটিতে সামরিক অভিযান শুরু করার পর এই প্রথম ভবনটি হামলার শিকার হলো।
ইউক্রেনীয় বিমানবাহিনী জানিয়েছে, গতকাল শনিবার কিয়েভে রাতভর হামলায় রাশিয়া রেকর্ডসংখ্যক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। এই সংখ্যা ৮০০টিরও বেশি।
বিমানবাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, সর্বশেষ এসব হামলায় ৯টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ৫৬টি ড্রোন ৩৭টি স্থানে আঘাত হেনেছে, আর ধ্বংস করা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনগুলো পড়েছে আটটি স্থানে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, মন্ত্রিসভা ভবনের ছাদ ও ওপরের তলাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে দেওয়া পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘শত্রু প্রতিদিন দেশের মানুষের ওপর ভয়ের সৃষ্টি করছে।’
কিয়েভে সর্বশেষ রুশ হামলায় ৯টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ৫৬টি ড্রোন ৩৭টি স্থানে আঘাত হানেছে, আর ধ্বংস করা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনগুলো পড়েছে আটটি স্থানে।
সিভিরিদেঙ্কো লেখেন, ‘আজ ভোরে আমরা মায়দানের ঠিক পেছন থেকে ইন্ডিপেনডেন্স স্কয়ারের আকাশে ধোঁয়ার এক বড় কুণ্ডলি উঠতে দেখেছি। এরপর আমরা (বিস্ফোরণের শব্দ) শুনেছি এবং দেখেছি, দুটি রুশ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে। এরপর আরেকটি বিস্ফোরণ ঘটেছে।’
রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের জন্য কিয়েভের কেন্দ্রের ঠিক এ স্থানে আঘাত করা খুবই বিরল ঘটনা। কারণ এ এলাকায় শক্তিশালী বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন আছে।
শত্রু প্রতিদিন দেশের মানুষের ওপর ভয়ের সৃষ্টি করছে।ইউলিয়া সিরিদেনকো, ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী
তবে এবার, মনে হচ্ছে কিয়েভ অত্যধিক চাপের মধ্যে পড়েছে।