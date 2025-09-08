মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প
ইউরোপ

ইউক্রেনে সবচেয়ে বড় বিমান হামলার পর রাশিয়ার ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞার হুমকি ট্রাম্পের

এএফপি কিয়েভ

রাশিয়ার ওপর নতুন করে আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইউক্রেনে যুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিমান হামলা চালানোর পর গতকাল রোববার তিনি রাশিয়াকে এ হুমকি দেন।

গত শনিবার দিবাগত রাত থেকে গতকাল রোববার ভোররাত পর্যন্ত ইউক্রেনের বিভিন্ন স্থানে কয়েক শ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় রাশিয়া। হামলায় চারজন নিহত হন এবং রাজধানী কিয়েভে একাধিক সরকারি ভবনে আগুন ধরে যায়।

ইউক্রেনে রাশিয়ার সর্বশেষ এ হামলার পর এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, তিনি চলমান পরিস্থিতি নিয়ে ‘মোটেও সন্তুষ্ট নন’। মস্কোর ওপর আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপে প্রস্তুত তিনি।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কড়া প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় আছেন।

ইউক্রেনের বিমানবাহিনী বলেছে, শনিবার রাত থেকে রোববার ভোর পর্যন্ত রাশিয়া অন্তত ৮১০টি ড্রোন ও ১৩টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে, যা নতুন রেকর্ড।

গত ১৫ আগস্ট রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন ট্রাম্প। বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানের পথে কোনো পদক্ষেপ বা যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি। বরং বৈঠকের পর ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা আরও তীব্র হয়েছে।

গতকাল রোববারের হামলার পর রাজধানী কিয়েভের কেন্দ্রে অবস্থিত ইউক্রেনের মন্ত্রিপরিষদ ভবনের ছাদ থেকে আগুনের শিখা বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে। সাড়ে তিন বছর ধরে চলা এই যুদ্ধে এবারই প্রথম মন্ত্রিপরিষদ ভবনে হামলার ঘটনা ঘটল।

ইউক্রেনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বলেছেন, ড্রোন হামলায় রাজধানীর একাধিক বহুতল ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রাশিয়া নিজেকে যুদ্ধ ও সন্ত্রাস চক্রের আরও গভীরে আবদ্ধ করে ফেলছে
এমানুয়েল মাখোঁ, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট

রাশিয়া অবশ্য ইউক্রেনে বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলা চালানোর বিষয়টি অস্বীকার করেছে।

রাশিয়া দাবি করেছে, তারা কিয়েভের একটি কারখানা ও একটি সরবরাহ কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, কিয়েভের সীমানার মধ্যে অন্য কোনো লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়নি।

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে গতকাল রাতভর ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এমনই এক হামলায় এই ভবনে আগুন ধরে যায়

সন্ধ্যায় এক ভাষণে জেলেনস্কি বলেন, ‘এই হামলার বিরুদ্ধে মিত্রদেশগুলো থেকে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া জরুরি।’

পুতিন বাকি বিশ্বের পরীক্ষা নিচ্ছেন বলে মন্তব্য করে জেলেনস্কি বলেন, ‘আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া আশা করছি। এটাই এখন দরকার।’

ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া সিভিরিদেঙ্কো হামলায় সরকারি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা ভবনগুলো আবার ঠিকঠাক করে নেব। কিন্তু যেসব প্রাণ হারিয়ে গেল, তাদের আর ফিরিয়ে আনতে পারব না। শত্রুরা প্রতিদিন সারা দেশে আমাদের জনগণকে আতঙ্কিত করে তুলছে এবং হত্যা করছে।’

এ হামলা নিয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন জেলেনস্কি। ইউক্রেনের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করতে ফ্রান্স সাহায্য করবে বলে জানান তিনি।

ইউরোপের যেসব নেতা এ হামলার নিন্দা জানিয়েছেন, তাঁদের একজন মাখোঁ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘রাশিয়া নিজেকে যুদ্ধ ও সন্ত্রাস চক্রের আরও গভীরে জড়িয়ে ফেলছে।’

আমরা ভবনগুলো আবার ঠিকঠাক করে নেব। কিন্তু যে প্রাণগুলো হারিয়ে গেল, তাদের আর ফিরিয়ে আনতে পারব না। শত্রুরা প্রতিদিন সারা দেশে আমাদের জনগণকে আতঙ্কিত করে তুলছে এবং হত্যা করছে
ইউলিয়া সিভিরিদেঙ্কো, ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এই হামলার নিন্দা জানিয়ে একে কাপুরুষোচিত বলেছেন। অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের—ইইউ প্রধান উরসুলা ভন ডার লিয়েন ক্রেমলিনের বিরুদ্ধে কূটনীতিকে উপহাস করার অভিযোগ করেছেন।

এর আগে মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট রাশিয়ার তেল কেনে, এমন দেশগুলোর ওপর ওয়াশিংটন শুল্ক আরোপ করতে পারে বলে জানিয়েছিলেন।

