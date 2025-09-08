পুতিন যা যা চেয়েছেন, সবই ট্রাম্প তাঁকে দিয়ে দিয়েছেন: জেলেনস্কি আরটি

যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। গতকাল রোববার এবিসি নিউজে সম্প্রচারিত সাক্ষাৎকারে এমন দাবি করেন তিনি।
গত ১৫ আগস্ট পুতিন ও ট্রাম্পের মধ্যে বৈঠক হয়। রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতা চেষ্টার অংশ হিসেবে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। বৈঠক থেকে কোনো বড় ধরনের ফলাফল না এলেও দুই পক্ষই এটিকে ইতিবাচক ধাপ হিসেবে উল্লেখ করেছে।
সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজের সাংবাদিক মারথা রাডেৎজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি বলেন, ‘আফসোসের বিষয়, ইউক্রেন সেখানে ছিল না। আর তাই আমি মনে করি, পুতিন যা যা চেয়েছেন, তা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁকে দিয়ে দিয়েছেন।’
সাক্ষাৎকারটি গতকাল সম্প্রচার করা হয়েছে।
সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি আরও বলেন, ‘পুতিন খুব করে চাইছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক হোক এবং আমি মনে করি, তাঁর চাওয়া পূরণ হয়ে গেছে। আর এটাই আফসোসের বিষয়।’
জেলেনস্কির দাবি, পুতিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে খেলা খেলছেন। রুশ নেতা আসলে সবাইকে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের ভিডিও ও ছবি দেখাতে চেয়েছিলেন।
জেলেনস্কি মস্কোর ওপর চাপ বাড়াতে ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত কিছু দেশ এখনো রাশিয়ার তেল ও গ্যাস কিনছে, এমন অভিযোগ করে তিনি বলেন, এটা উচিত নয়।
ট্রাম্প অতীতে রাশিয়া ও ইউক্রেন দুই পক্ষেরই সমালোচনা করেছেন। গতকাল ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি মস্কোর ওপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে প্রস্তুত আছেন। এর আগে তিনি ভারত থেকে রাশিয়ার তেল আমদানিতে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলেন।
রাশিয়া চাইছে ইউক্রেন তার নতুন সীমান্তরেখা মেনে চলুক এবং ন্যাটোয় যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা বন্ধ করুক। এ ছাড়া মস্কো চায়, পশ্চিমা দেশগুলো কিয়েভে অস্ত্র পাঠানো বন্ধ করুক, যা যুদ্ধবিরতির একটি শর্ত।