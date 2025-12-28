গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ইতালিতে প্যালেস্টিনিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ হান্নুনও আছেন
ইউরোপ

ইতালিতে ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাসের জন্য অর্থ সংগ্রহের অভিযোগে ৯ জন গ্রেপ্তার

বিবিসি

ইতালিতে হামাসের জন্য প্রায় ৭০ লাখ ইউরো তহবিল সংগ্রহের অভিযোগে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, দুই বছরের বেশি সময় ধরে তাঁরা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠনটির জন্য অর্থ সংগ্রহ করছিলেন।

ইতালির পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে, ফিলিস্তিনের সাধারণ নাগরিকদের মানবিক সহায়তা দেওয়ার কথা বলে ওই অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তা বিশেষ ব্যবস্থায় হামাসের কাছে পাঠানো হচ্ছিল।

পুলিশ বলেছে, ৯ জনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি তদন্তের অংশ হিসেবে ৮০ লাখ ইউরোর বেশি সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে তারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এমনভাবে অর্থ জোগাড় ও সরবরাহ করেছিলেন, যা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সহায়ক হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

ইতালির সন্ত্রাসবাদ দমন ও আর্থিক অনিয়ম প্রতিরোধ–বিষয়ক পুলিশের যৌথ উদ্যোগে ওই ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ আরও বলেছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার ঘটনায় সন্দেহভাজন কয়েক ব্যক্তির সঙ্গে ‘সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন–সংক্রান্ত একাধিক প্রতিবেদন’ তারা বিশ্লেষণ করেছে। পরে তদন্তকারীরা এক ‘জটিল’ তহবিল সংগ্রহ ব্যবস্থার সন্ধান পান।

ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাত্তেও পিয়ান্তেদোসি বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া সন্দেহভাজনদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ব্যক্তি হলেন মোহাম্মদ হান্নুন। তিনি ইতালিতে প্যালেস্টিনিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি।

এর আগে হামাসকে অর্থের জোগান দেওয়ার অভিযোগ ‘মিথ্যা’ বলে দাবি করেছিলেন হান্নুন।

