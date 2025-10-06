প্যারিস ফ্যাশন উইকে হঠাৎ কেন গেলেন মেগান মার্কেল

এক ফ্যাশন ডিজাইনার বন্ধুকে সমর্থন জানাতে গত শনিবার ফ্রান্সে প্যারিস ফ্যাশন উইকে হাজির হন ডাচেস অব সাসেক্স মেগান মার্কেল।
আটলান্টিক অঞ্চলে একক ভ্রমণ শেষে শনিবার মেগান প্যারিসে ফ্যাশন ব্র্যান্ড ব্যালেনসিয়াগার শোতে উপস্থিত হন।
মেগানের এক মুখপাত্র বলেন, তিনি ফ্যাশন হাউসটির নতুন ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর পিয়েরপাওলো পিচিওলির নকশায় তৈরি কয়েকটি পোশাক পরেছেন। পিয়েরপাওলো পিচিওলির নতুন ক্রিয়েটিভ অধ্যায়ের প্রতি সমর্থন জানাতে তিনি (মেগান) প্যারিস ফ্যাশন উইকে এসেছেন।
এক দশকের বেশি সময়ের মধ্যে এটি মেগানের প্রথম কোনো ফ্যাশন আয়োজনে উপস্থিত হওয়া।
অনুষ্ঠানে ৪৪ বছর বয়সী মেগানকে ফ্যাশন ম্যাগাজিন ভোগের গ্লোবাল এডিটরিয়াল ডিরেক্টর অ্যানা উইন্টোর এবং চলচ্চিত্র পরিচালক বাজ লুহরম্যানকে শুভেচ্ছা জানাতে দেখা গেছে।
মেগান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে তাঁর প্যারিস যাওয়ার খবর জানান। শনিবার তিনি সাদা রঙের ওয়াইড-লেগ ট্রাউজার এবং একই রঙের ব্লেজার পরেছিলেন। পায়ে ছিল কালো রঙের পয়েন্টেড-টো হিল জুতা। তাঁর চুল পেছন দিকে টেনে বাঁধা ছিল।
পরে মেগানকে কালো রঙের আরেকটি পোশাকে দেখা গেছে।
মেগানের মুখপাত্র বলেছেন, গত কয়েক বছরে ডাচেস ডিজাইনার পিয়েরপাওলোর নকশা করা বেশ কয়েকটি পোশাক পরেছেন। বিশ্ব মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনগুলোতে তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে একসঙ্গে কাজ করেছেন।
আগামীকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত প্যারিস ফ্যাশন উইক আয়োজন চলবে।