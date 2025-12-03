মধ্যপন্থী লিবারেল পার্টির নেতা সালভাদর নাসরাল্লা
মধ্যপন্থী লিবারেল পার্টির নেতা সালভাদর নাসরাল্লা
বিশ্ব

হন্ডুরাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প–সমর্থিত প্রার্থীর চেয়ে এগিয়ে গেলেন নাসরাল্লা

রয়টার্স

হন্ডুরাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মধ্যপন্থী লিবারেল পার্টির নেতা সালভাদর নাসরাল্লা রক্ষণশীল প্রার্থী নাসরি আসফুরার চেয়ে সামান্য এগিয়ে গেছেন। গতকাল মঙ্গলবার প্রায় ৬৮ শতাংশ ভোট গণনা শেষে নির্বাচন কর্তৃপক্ষ এমন তথ্য দিয়েছে। আসফুরা হলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প–সমর্থিত প্রার্থী।

হন্ডুরাসে গত রোববার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হয়। এরই মধ্যে ভোট গণনায় দেরি হওয়াকে কেন্দ্র করে নির্বাচনে ভোট জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে।
গতকাল মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার দিকে নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ আংশিক ভোট গণনায় প্রাপ্ত সর্বশেষ ফল প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, ৬৮ শতাংশ ভোট গণনা শেষে নাসরাল্লা পেয়েছেন ৪০ দশমিক ১৩ শতাংশ ভোট এবং ন্যাশনাল পার্টির আসফুরা পেয়েছেন ৩৯ দশমিক ৭১ শতাংশ ভোট।

প্রধান দুই প্রার্থীর মধ্যে ভোটের ব্যবধান ৯ হাজার ১২৯। এর আগে গত সোমবার প্রকাশিত আংশিক ফলাফলে আসফুরা প্রায় ৫০০ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন।

মঙ্গলবার প্রকাশিত ফলে ক্ষমতাসীন বামপন্থী দল লিব্রে পার্টির রিক্সি মোনকাদা ১৯ দশমিক ০৯ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন।

গতকাল সকালে হন্ডুরাসের নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছে। তারা ওই সময় ভোট গণনা ব্যবস্থায় ত্রুটি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছিল। ওই ত্রুটির কারণে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রায় ২০ শতাংশ ভোট গণনার বাইরে থেকে যায়। এতে ট্রাম্প সম্ভাব্য ভোট জালিয়াতির অভিযোগ তোলেন।

গত সোমবার নির্বাচন কর্তৃপক্ষ বলেছে, আসফুরা এবং নাসরাল্লা প্রায় সমান সমান অবস্থানে আছেন। তাঁরা দুজনই ৪০ শতাংশের সামান্য কিছু কম ভোট পেয়েছেন। এখন এ ভোট হাতে গণনা করা হবে।

হন্ডুরাসের নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বলেছে, প্রাথমিকভাবে দ্রুত ভোট গণনার ব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। এতে যে ওয়েব পোর্টালে তাৎক্ষণিকভাবে ফলাফলের তথ্য হালনাগাদ করার কথা ছিল, সেটিতেও সমস্যা তৈরি হয়েছে।

Also read:হন্ডুরাসে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে সিওমারা কাস্ত্রোর শপথ গ্রহণ

গত সোমবার ওয়েবসাইট দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে গেছে। অনেকে অভিযোগ করছেন, গত রোববার ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার আগেই হয়তো ভোট জালিয়াতি হয়েছে।

ভোট গণনা চলাকালে হন্ডুরাসের সাবেক প্রেসিডেন্ট হুয়ান অরল্যান্ডো হার্নান্দেজকে গত সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের একটি কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব প্রিজনসের এক নথিতে এমনটা উল্লেখ আছে। হার্নান্দেজ যুক্তরাষ্ট্রে মাদক চোরাচালান ও আগ্নেয়াস্ত্রসংক্রান্ত অভিযোগে ৪৫ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন।

ট্রাম্প হন্ডুরাসের ভোটারদের ন্যাশনাল পার্টির প্রার্থী আসফুরাকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানোর পর হার্নান্দেজকে মুক্তি দেওয়া হয়। আসফুরার জন্য ভোট চাওয়ার পাশাপাশি তিনি হার্নান্দেজকে ক্ষমা করে দেবেন বলেও ঘোষণা দিয়েছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন, ট্রাম্প হার্নান্দেজকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

গত সোমবার নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প অভিযোগ করেন, হন্ডুরাস তাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে।

ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘যদি তারা এটা করে, তবে তাদের কঠিন পরিণতি হবে। হন্ডুরাসের মানুষ ৩০ নভেম্বর বিপুল সংখ্যায় ভোট দিয়েছে।’

অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস নামের সংগঠনটি হন্ডুরাসে ভোট পর্যবেক্ষণ করেছে। তারা বলেছে, রোববারের নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি অনেক ছিল। দেশজুড়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ হয়েছে। সংগঠনটি গত সোমবার দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘দেশটির কিছু শহরে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনা বাদ দিলে ভোট গ্রহণ স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।’

তবে ভোট গণনা দীর্ঘায়িত হলে নির্বাচনী পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং বিক্ষোভ–সহিংসতা শুরু হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ বলেছে, তারা এখন গণনা–সম্পর্কিত তথ্য সরাসরি সংবাদমাধ্যম ও রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রকাশ করবে। জনগণ যেন ফলাফলের দিকে নজর রাখতে পারে, তা নিশ্চিত করতে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আরও পড়ুন