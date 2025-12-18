‘১০ মাসে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছি’, ভাষণে ট্রাম্পের দাবি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম ১০ মাসে বিশ্বে অন্তত আটটি যুদ্ধ বন্ধের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। নিজের জনপ্রিয়তা কমার মধ্যেই ট্রাম্প তাঁর প্রশাসনের ২০২৬ সালের কর্মসূচি উপস্থাপন করতে মার্কিন জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেন। সেখানেই এ দাবি করেন তিনি।
হোয়াইট হাউসে গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প বলেন, ‘শুল্ক’ বা ট্যারিফ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শব্দ। এটি এমন একটি নীতি, যা বৈশ্বিক বাণিজ্য সম্পর্ককে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে।
ট্রাম্প বলেন, ‘আমি মার্কিন শক্তি পুনরুদ্ধার করেছি, ১০ মাসে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছি, ইরানের পারমাণবিক হুমকি ও গাজার যুদ্ধ শেষ করেছি। ৩ হাজার বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরিয়েছি।’
যদিও ট্রাম্প প্রশাসন কিছু সংঘাতের স্থায়ীভাবে সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে, তবে তাঁর ‘আটটি যুদ্ধ বন্ধের’ দাবি প্রায়ই অতিরঞ্জিত মনে হয়। ট্রাম্প আগেও মিসর ও ইথিওপিয়ার মধ্যে সংঘাত মিটমাটের স্বীকৃতি নিয়েছেন। কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ নয়, বরং নীল নদের দীর্ঘমেয়াদি কূটনৈতিক বিরোধ। তাঁর তালিকায় কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ও রুয়ান্ডার মধ্যে সংঘাত শেষ করার কথাও রয়েছে। কিন্তু সেটি এখনো চলছে, যদিও তাঁর মধ্যস্থতায় শান্তিচুক্তি হয়েছে।
ট্রাম্প তাঁর প্রশাসনের অনেক সাফল্যকে নিজের শুল্কনীতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন, যদিও বিষয়টি কিছু পণ্যের দাম বাড়িয়েছে ও ভোটারদের কাছে তা জনপ্রিয় হয়নি।
‘আমি ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ১৮ ট্রিলিয়ন (১৮ লাখ কোটি) ডলারের রেকর্ড বিনিয়োগ নিশ্চিত করেছি। এর অর্থ নতুন চাকরি, বেতন বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি, নতুন কারখানা চালু ও জাতীয় নিরাপত্তা শক্তিশালী হওয়া। এ সাফল্যের অনেকটাই ট্যারিফের কারণে। আমার প্রিয় শব্দ ট্যারিফ, যা বহু দশক ধরে অন্যান্য দেশ আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে,’ বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
ট্রাম্প বলেন, ‘কিন্তু এখন আর নয়। প্রতিষ্ঠানগুলো জানে, যদি তারা যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ করে, সেখানে কোনো ট্যারিফ নেই। এ জন্য তারা রেকর্ড সংখ্যায় এ দেশে ফিরছে। তারা এমন কারখানা ও প্ল্যান্ট তৈরি করছে, যা আমরা আগে দেখিনি।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ১১ মাস আগে তিনি বাইডেন প্রশাসনের কাছ থেকে একটি ‘অরাজক অবস্থা’ পেয়েছিলেন এবং এখন তা ‘ঠিক করছেন’। ট্রাম্প বাইডেন সরকারের নানা বিষয়কে সমস্যার তালিকায় ফেলেন, যেমন উন্মুক্ত সীমান্ত, অপরাধ, নারীদের খেলাধুলায় ট্রান্সজেন্ডার পুরুষদের অংশগ্রহণ, সবচেয়ে খারাপ বাণিজ্যচুক্তি এবং অসুস্থ ও দুর্নীতিগ্রস্ত কেন্দ্রীয় সরকার।
প্রথম দিন থেকেই আমি আমাদের দক্ষিণ সীমান্তে অনুপ্রবেশ থামানোর জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছি। ৭ মাস ধরে শূন্য অবৈধ অভিবাসী আমাদের দেশে প্রবেশ করতে পেরেছেন। এটি এমন একটি কাজ, যা সবাই অসম্ভব বলে মনে করেছিলেন।ডোনাল্ড ট্রাম্প, মার্কিন প্রেসিডেন্ট
ট্রাম্প বলেন, ‘চার বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রকে এমন রাজনীতিবিদেরা শাসন করেছেন, যাঁরা শুধু অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী, অবৈধ অভিবাসী, পেশাদার অপরাধী, করপোরেট লবি, কারাবন্দী, সন্ত্রাসী এবং সর্বোপরি ভিন্ন দেশের স্বার্থে লড়েছেন; যাঁরা আগে কখনো একইভাবে আমাদের সুযোগ নিয়েছে।’
ট্রাম্প দাবি করেন, হোয়াইট হাউসে ফেরার পর, কয়েক মাসের মধ্যে তাঁরা সবচেয়ে খারাপ অবস্থান থেকে সেরা অবস্থায় চলে এসেছেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর প্রশাসনকে অবৈধ অভিবাসীদের বিষয়ে কঠোর নীতি গ্রহণের জন্যও কৃতিত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, দ্বিতীয় মেয়াদে এখন পর্যন্ত ‘শূন্য অবৈধ অভিবাসী’ দেশে প্রবেশ করতে পেরেছেন। তাঁর কথায়, ‘প্রথম দিন থেকেই আমি আমাদের দক্ষিণ সীমান্তে অনুপ্রবেশ থামানোর জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছি। ৭ মাস ধরে শূন্য অবৈধ অভিবাসী আমাদের দেশে প্রবেশ করতে পেরেছেন। এটি এমন একটি কাজ, যা সবাই অসম্ভব বলে মনে করেছিলেন।’
ট্রাম্প মার্কিন সেনাদের জন্য বড়দিনের এক বিশেষ আগাম উপহারের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, ১৪ লাখ ৫০ হাজারের বেশি সামরিক সদস্যকে ‘ওয়ারিয়র ডিভিডেন্ড’ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রত্যেক সেনাকে ১ হাজার ৭৭৬ ডলার পাঠাচ্ছি।’