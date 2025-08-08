বিশ্ব

বিশ্বের কোন কোন দেশে সবচেয়ে বেশি খেজুর হয়

প্রথম আলো ডেস্ক

রোজা, ঈদ বা পবিত্র হজ—খেজুর যেন মুসলমানদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে শুধু ধর্মীয় আচারেই নয়, মানুষের প্রতিদিনের পুষ্টির চাহিদা পূরণেও খেজুর দারুণ কার্যকর। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে বছরে প্রায় ৯৫ লাখ টনের বেশি খেজুর উৎপাদিত হয়। এর বেশির ভাগই উৎপাদিত হয় মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার কিছু দেশে।

এফএও এবং আন্তর্জাতিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান স্ট্যাটিস্টা থেকে নেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি খেজুর উৎপাদনকারী ১০ দেশ সম্পর্কে তুলে ধরা হলো:

মিসর

মিসরের কায়রোর একটি ঐতিহ্যবাহী বাজারে খেজুরের দোকান

আফ্রিকার দেশ মিসর বিশ্বের খেজুর উৎপাদনকারী সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র। ২০২৩ সালে মিসরে ১৮ লাখ ৭০ হাজার টন খেজুর উৎপাদিত হয়। নীল নদের উপত্যকাজুড়ে বিস্তৃত খেজুরবাগানগুলো দেশটির অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখে।

মিসরের খেজুর সুস্বাদু এবং রপ্তানিযোগ্য মানের হওয়ায় তা মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও এশিয়ায় বেশ জনপ্রিয়।

সৌদি আরব

সৌদি আরবে একটি বাগান থেকে খেজুর সংগ্রহ করছেন কৃষক

মরুর দেশ সৌদি আরব বৈশ্বিক খেজুর উৎপাদনে দ্বিতীয়। দেশটির আল-কাসিম, আল-মদিনা ও আল-আহসা অঞ্চল খেজুর উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

সৌদি আরবে ২০২৩ সালে ১৬ লাখ ৪০ হাজার টন খেজুর উৎপাদিত হয়েছে। এখানকার আজওয়া, সুক্কারি ও আম্বার খেজুর আন্তর্জাতিকভাবে বেশ জনপ্রিয়।

আলজেরিয়া

আলজেরিয়ায় গাছ থেকে খেজুর সংগ্রহ করছেন একজন চাষি

উত্তর আফ্রিকার দেশ আলজেরিয়ায় ২০২৩ সালে ১৩ লাখ ২০ হাজার টন খেজুর উৎপাদিত হয়েছে। দেশটির বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে খেজুরের বাগান রয়েছে।
আলজেরিয়ার দেগলেত নুর নামের খেজুর বৈচিত্র্য ও স্বাদের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। এটিকে ‘কুইন অব ডেটস’ও বলা হয়।

ইরান

মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ দেশ ইরান বৈশ্বিক খেজুর উৎপাদনে চতুর্থ। ২০২৩ সালে দেশটিতে ১০ লাখ ২০ হাজার টন খেজুর উৎপাদিত হয়েছে।

ইরানের দক্ষিণাঞ্চল খেজুর চাষের জন্য বেশ জনপ্রিয়। স্বাদ ও গুণগত মানের জন্য দেশটির খেজুর বিশ্ববাজারে ভালো অবস্থান ধরে রেখেছে।

ইরাক

ইরাকের কারবালায় একটি খেজুরবাগান

ইরাক একসময় খেজুর উৎপাদনে শীর্ষে ছিল; কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংঘাতের কারণে খেজুর উৎপাদনে দেশটি পিছিয়ে পড়েছে।

২০২৩ সালে ইরাক ৬ লাখ ৪০ হাজার টন খেজুর উৎপাদন করেছে।

পাকিস্তান

পাকিস্তানের করাচিতে একটি খেজুরের বাজার

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ পাকিস্তানও খেজুর উৎপাদনে বেশ এগিয়ে। ২০২৩ সালে দেশটিতে পাঁচ লাখ টন খেজুর উৎপাদিত হয়েছে।

পাকিস্তানের সিন্ধু ও বেলুচিস্তান প্রদেশে সবচেয়ে বেশি খেজুরের চাষ হয়। পাকিস্তানি খেজুর ভারত, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি হয়।

সুদান

সুদানে বাগান থেকে খেজুর সংগ্রহ করছেন চাষিরা

আফ্রিকা মহাদেশের এ দেশটি ২০২৩ সালে ৪ লাখ ৪০ হাজার টনের মতো খেজুর উৎপাদন করে।

সুদানে খার্তুম ও উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে সবচেয়ে বেশি খেজুর চাষ হয়। দেশটির খেজুর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে বেশ চাহিদাসম্পন্ন।

ওমান

ওমানের একটি বাগানে গাছে যত্ন করে ঢেকে রাখা হয়েছে খেজুর

আরব উপদ্বীপের এ ছোট দেশটির অর্থনীতিতে খেজুরের চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেখানে ২০২৩ সালে ৩ লাখ ৯০ হাজার টন খেজুর উৎপাদিত হয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে দোকান থেকে খেজুর কিনছেন এক নারী

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে খেজুর উৎপাদনে এগিয়ে যাচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। দেশটিতে বছরে সাড়ে তিন লাখ টনের বেশি খেজুর উৎপাদিত হয়।
আমিরাতের আবুধাবি, আল আইন ও ফুজাইরাহ অঞ্চল সবচেয়ে বেশি খেজুর উৎপাদন হয়।

তিউনিসিয়া

তিউনিসিয়ায় বাগান থেকে সংগ্রহের পর মান অনুযায়ী খেজুর আলাদা করছেন কর্মীরা

উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিসিয়ায় সাহারা মরুভূমির কাছাকাছি অঞ্চলগুলোতে খেজুরের সবচেয়ে বেশি চাষ হয়। দেশটিতে প্রতিবছর উৎপাদিত হয় তিন লাখ টনের বেশি খেজুর।

আরও পড়ুন