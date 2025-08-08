বিশ্বের কোন কোন দেশে সবচেয়ে বেশি খেজুর হয়

রোজা, ঈদ বা পবিত্র হজ—খেজুর যেন মুসলমানদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে শুধু ধর্মীয় আচারেই নয়, মানুষের প্রতিদিনের পুষ্টির চাহিদা পূরণেও খেজুর দারুণ কার্যকর। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে বছরে প্রায় ৯৫ লাখ টনের বেশি খেজুর উৎপাদিত হয়। এর বেশির ভাগই উৎপাদিত হয় মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার কিছু দেশে।
এফএও এবং আন্তর্জাতিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান স্ট্যাটিস্টা থেকে নেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি খেজুর উৎপাদনকারী ১০ দেশ সম্পর্কে তুলে ধরা হলো:
আফ্রিকার দেশ মিসর বিশ্বের খেজুর উৎপাদনকারী সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র। ২০২৩ সালে মিসরে ১৮ লাখ ৭০ হাজার টন খেজুর উৎপাদিত হয়। নীল নদের উপত্যকাজুড়ে বিস্তৃত খেজুরবাগানগুলো দেশটির অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখে।
মিসরের খেজুর সুস্বাদু এবং রপ্তানিযোগ্য মানের হওয়ায় তা মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও এশিয়ায় বেশ জনপ্রিয়।
মরুর দেশ সৌদি আরব বৈশ্বিক খেজুর উৎপাদনে দ্বিতীয়। দেশটির আল-কাসিম, আল-মদিনা ও আল-আহসা অঞ্চল খেজুর উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।
সৌদি আরবে ২০২৩ সালে ১৬ লাখ ৪০ হাজার টন খেজুর উৎপাদিত হয়েছে। এখানকার আজওয়া, সুক্কারি ও আম্বার খেজুর আন্তর্জাতিকভাবে বেশ জনপ্রিয়।
উত্তর আফ্রিকার দেশ আলজেরিয়ায় ২০২৩ সালে ১৩ লাখ ২০ হাজার টন খেজুর উৎপাদিত হয়েছে। দেশটির বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে খেজুরের বাগান রয়েছে।
আলজেরিয়ার দেগলেত নুর নামের খেজুর বৈচিত্র্য ও স্বাদের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। এটিকে ‘কুইন অব ডেটস’ও বলা হয়।
মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ দেশ ইরান বৈশ্বিক খেজুর উৎপাদনে চতুর্থ। ২০২৩ সালে দেশটিতে ১০ লাখ ২০ হাজার টন খেজুর উৎপাদিত হয়েছে।
ইরানের দক্ষিণাঞ্চল খেজুর চাষের জন্য বেশ জনপ্রিয়। স্বাদ ও গুণগত মানের জন্য দেশটির খেজুর বিশ্ববাজারে ভালো অবস্থান ধরে রেখেছে।
ইরাক একসময় খেজুর উৎপাদনে শীর্ষে ছিল; কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংঘাতের কারণে খেজুর উৎপাদনে দেশটি পিছিয়ে পড়েছে।
২০২৩ সালে ইরাক ৬ লাখ ৪০ হাজার টন খেজুর উৎপাদন করেছে।
দক্ষিণ এশিয়ার দেশ পাকিস্তানও খেজুর উৎপাদনে বেশ এগিয়ে। ২০২৩ সালে দেশটিতে পাঁচ লাখ টন খেজুর উৎপাদিত হয়েছে।
পাকিস্তানের সিন্ধু ও বেলুচিস্তান প্রদেশে সবচেয়ে বেশি খেজুরের চাষ হয়। পাকিস্তানি খেজুর ভারত, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি হয়।
আফ্রিকা মহাদেশের এ দেশটি ২০২৩ সালে ৪ লাখ ৪০ হাজার টনের মতো খেজুর উৎপাদন করে।
সুদানে খার্তুম ও উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে সবচেয়ে বেশি খেজুর চাষ হয়। দেশটির খেজুর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে বেশ চাহিদাসম্পন্ন।
আরব উপদ্বীপের এ ছোট দেশটির অর্থনীতিতে খেজুরের চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেখানে ২০২৩ সালে ৩ লাখ ৯০ হাজার টন খেজুর উৎপাদিত হয়েছে।
অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে খেজুর উৎপাদনে এগিয়ে যাচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। দেশটিতে বছরে সাড়ে তিন লাখ টনের বেশি খেজুর উৎপাদিত হয়।
আমিরাতের আবুধাবি, আল আইন ও ফুজাইরাহ অঞ্চল সবচেয়ে বেশি খেজুর উৎপাদন হয়।
উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিসিয়ায় সাহারা মরুভূমির কাছাকাছি অঞ্চলগুলোতে খেজুরের সবচেয়ে বেশি চাষ হয়। দেশটিতে প্রতিবছর উৎপাদিত হয় তিন লাখ টনের বেশি খেজুর।