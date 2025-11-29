‘ইতিহাস’ গড়ে বিয়ে করলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকাকালে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন অ্যান্টনি আলবানিজ (৬২)। আজ শনিবার দীর্ঘদিনের সঙ্গী জডি হেইডনের (৪৬) সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার গণমাধ্যমে এ খবর ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে।
সন্ধ্যায় অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ‘দ্য লজ’-এর সবুজ চত্বরে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শুধু দুই পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা। এর আগে দেশটিতে কোনো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকাকালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নজির নেই।
মার্কিন গায়ক বেন ফোল্ডসের বিখ্যাত গান ‘লাকিয়েস্ট’-এর সুরের মূর্ছনায় বাবা বিল ও মা পলিন হেইডনের হাত ধরে বিয়ের মঞ্চে আসেন কনে জডি হেইডন। তবে অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল তাঁদের পোষা কুকুর টোটো। নবদম্পতির বিয়ের আংটি বহন করে নিয়ে আসে কুকুরটি। আনুষ্ঠানিকতা শেষে স্টিভি ওয়ান্ডারের কালজয়ী গান ‘সাইন্ড, সিলড, ডেলিভারড আই অ্যাম ইয়োরস’-এর তালে তালে নবদম্পতি বিবাহস্থল ত্যাগ করেন।
বিয়ের পর এক যৌথ বিবৃতিতে নবদম্পতি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, ‘পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে ভালোবাসা এবং ভবিষ্যৎ পথচলার অঙ্গীকার ভাগ করে নিতে পেরে আমরা আনন্দিত।’
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একাধিক জ্যেষ্ঠ সদস্য। এ ছাড়া বিরোধীদলীয় নেত্রী সুসান লিও নবদম্পতিকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম পক্ষের সন্তান নাথান আলবানিজও উপস্থিত ছিলেন।
২০১৯ সালে কারমেল তেববাটের সঙ্গে আলবানিজের ১৯ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি ঘটেছিল।
জানা গেছে, জাঁকজমকপূর্ণ এ আয়োজনের সম্পূর্ণ খরচ ব্যক্তিগতভাবে বহন করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কাজের চাপ সামলে আগামী সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার ভেতরেই কোনো এক মনোরম স্থানে সংক্ষিপ্ত মধুচন্দ্রিমায় সময় কাটাবেন এ নবদম্পতি।