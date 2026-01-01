বিশ্ব

দেশে দেশে নববর্ষ উদ্‌যাপনের ছবি

প্রথম আলো ডেস্ক

আতশবাজিসহ নানা আয়োজনের মাধ্যমে বিশ্বের দেশে দেশে খ্রিষ্টীয় নববর্ষকে স্বাগত জানানো হয়। যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, থাইল্যান্ড, জাপান, চীন, ব্রাজিলসহ বিশ্বের নানা দেশে ২০২৬ সালকে স্বাগত জানানোর মুহূর্ত নিয়ে এই ছবির গল্প।

নতুন বছরের প্রথম দিনে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে ইস্তাম্বুলের গালাতা সেতুর কাছে জনসমাগম। তুরস্কের ইস্তাম্বুলে
ছবি: রয়টার্স
নতুন বছরে অশুভ দূর করে নতুন জীবনের আশায় ননথাবুরির ওয়াট তাকিয়েন মন্দিরে কফিনের ভেতরে বসে প্রার্থনা করছেন ভক্তরা। থাইল্যান্ডের ননথাবুরি শহর
নতুন বছর উদ্‌যাপনে আতশবাজির আলোয় রঙিন আকাশ। সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস আল খাইমাহ
টাইমস স্কয়ারে নতুন বছর উদ্‌যাপনের সময় ‘২০২৬’ লেখা চশমা পরে এক নারী। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক
নতুন বছর উদ্‌যাপনের সময় রিও ডি জেনিরোর কোপাকাবানা সৈকতে ড্রোনের আলোকসজ্জায় ফুটে ওঠে ‘ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার’-এর অবয়ব। ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহর
বর্ষবরণে টাইমস স্কয়ারে মানুষের ভিড়। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক
নতুন বছরের মধ্যরাতে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি হারবার ব্রিজ ও অপেরা হাউসের ওপর আতশবাজির ঝলক
জাঁকজমকপূর্ণভাবে চীনে নতুন বছর উদ্‌যাপন করা হয়
সিঙ্গাপুরে বর্ণিল আতশবাজি পুড়িয়ে নববর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়
ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় নববর্ষ উদ্‌যাপন
