মুর্শিদাবাদে হুমায়ুন কবিরের নতুন দল ‘জনতা উন্নয়ন পার্টি’

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ভরতপুরের তৃণমূলের বহিস্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবির সোমবার দুপুরে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গড়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন। দলটি হবে ধর্মনিরপেক্ষ। তিনি বলেছেন, যারা তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী তারা সবাই এই দলে স্বাগত।

দলের নাম রাখা হয়েছে ‘জনতা উন্নয়ন পার্টি’ (জেইউপি)। হুমায়ুন কবির রাজ্য বিধানসভায় দু’বার বিধায়ক হয়েছেন। দলের আটজন প্রার্থীর নামও ঘোষণা করেছেন তিনি।

হুমায়ুন কবির বলেছেন , তিনি মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও বেলডাঙ্গা বিধানসভা আসনে লড়বেন। তবে মুর্শিদাবাদ আসনে লড়বেন তাঁর দলের মনীষা পান্ডা।

গত ৬ ডিসেম্বর পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী হুমায়ুন কবির মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে ‘বাবরি মসজিদের’ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তখনই তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, ২২ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ও মমতা বিরোধী নতুন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল গড়বেন। সেই লক্ষ্য নিয়ে সোমবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার খাগড়–পাড়া মোড়ে এক বিশাল জনসভার মাধ্যমে নতুন দল গড়ার ঘোষণা দেন।

হুমায়ুন কবির বলেন, তার দল ধর্মনিরপেক্ষ হবে এবং বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধী আদর্শে পরিচালিত হবে। তিনি জানান, গত শুক্রবারের বদলে সোমবার নতুন দল গড়ার ঘোষণা দেওয়ার কারণ হলো, সোমবার তার মায়ের ১০০তম জন্মদিন ছিল। দিনটিকে তিনি বিশেষ মনে করেন।

হুমায়ুন কবির বলেন, তার নতুন দলের লক্ষ্য হবে রাজ্যের বিধানসভার ২৯৪টি আসনের মধ্যে ৯০টি আসনে জিতে রাজ্য সরকার গড়ার নির্ণায়ক শক্তি হওয়া। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর দল ২৯৪টি আসনে লড়ার ক্ষমতা রাখে। নতুন দলের অনুষ্ঠানে তিনি বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধী সব দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, আসন ভাগাভাগি করে নির্বাচন লড়তে পারলে তৃণমূল ও বিজেপিকে বাদ দেবেন। কিন্তু যদি কোনো আপত্তি আসে তবে তিনি একাই ২৯৪টি আসনে লড়বেন।

হুমায়ুন কবির দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু নতুন দল প্রকাশের দিন কংগ্রেস ও সিপিএম তার ডাকে সাড়া দেয়নি।

নতুন দলের প্রতীকের বিষয়ে হুমায়ুন কবির বলেন, ২০১৬ সালে নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে তিনি ‘টেবিল’ প্রতীক নিয়ে লড়েছিলেন। এবারও প্রথম পছন্দ টেবিল, দ্বিতীয় পছন্দ ‘জোড়া গোলাপফুল’। এই দুটির কোনটি না পেলে তৃতীয় কোনো প্রতীক বেছে নেবেন।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে নতুন দল গঠন হয়েছিল। নাম ছিল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)। সেই দল থেকে কেবল একজন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি নওশাদ সিদ্দিকী। নির্বাচিত হয়েছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙর আসন থেকে।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ফের মুর্শিদাবাদে নতুন দল গঠন করলেন হুমায়ুন কবির। তিনি বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ মুর্হতে এলাকাবাসীর দাবির মুখে তিনি ইস্তফা না দিয়ে নতুন দল গড়ার ঘোষণা দেন। দল ঘোষণা করে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেছেন, তার লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের শাসন ভেঙে ফেলা।

