পশ্চিমবঙ্গের নাম ‘পশ্চিমবঙ্গই’ রাখতে বিল আসছে বিধানসভায়

পশ্চিমবঙ্গের নাম পশ্চিমবঙ্গই থাকছে। বাংলা বা ওয়েস্ট বেঙ্গল নয়, রাজ্যের নাম হবে ‘পশ্চিমবঙ্গ’। এ নিয়ে রাজ্য বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশনে একটি বিল আনা হবে।
গতকাল সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন, রাজ্যের নাম আর বাংলা বা ওয়েস্ট বেঙ্গল হবে না। নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ।
রাজ্যের নাম ‘বাংলা’ করার জন্য ২০১৮ সালে রাজ্য বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পাস করে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ওই প্রস্তাব অনুমোদন করেনি।
তৃণমূল সরকারের আমলে নেওয়া ওই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ভারতের তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংকেও অনুরোধ করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ‘বাংলা’ নামের প্রস্তাবে কেন্দ্রের সায় মেলেনি। সেটি ফাইলবন্দী হয়ে থাকে।
বিষয়টি দীর্ঘদিন ঝুলে থাকার পর গতকাল সল্টলেকের দলীয় দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে শমীক ভট্টাচার্য জানান, রাজ্যের নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ। বাংলা বা ওয়েস্ট বেঙ্গল হবে না।
এ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য রাজ্য বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশনে একটি বিল পেশ করা হবে। বিধানসভায় প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে তা পাঠানো হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। এরপর অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে রাষ্ট্রপতির কাছে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেলে তা আইনে পরিণত হবে।
গত আগস্টে ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কেরালার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে ‘কেরলম’। শমীক ভট্টাচার্য আজ বলেন, বাংলা নয়, পশ্চিম বাংলা নয়, বেঙ্গল নয়, বঙ্গাল নয় কিংবা ওয়েস্ট বেঙ্গলও নয়—এই রাজ্যের নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ।
শমীক ভট্টাচার্যের যুক্তি, ইংরেজিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের যেকোনো বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের ডাক পড়ে একেবারে শেষের দিকে। কারণ, ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর ‘ডব্লিউ’, যা ইংরেজি বর্ণমালার শেষের দিকে। তাই রাজ্যের নাম বাংলায় যেমন পশ্চিমবঙ্গ হবে, ইংরেজিতেও হবে পশ্চিমবঙ্গ।
এর আগে ১৯৯৯ সালের ২০ জুলাই রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাব এসেছিল, রাজ্যের নাম সব ভাষাতেই পশ্চিমবঙ্গ করা হোক। পরে আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তে ‘বাংলা’ নামের প্রস্তাব ওঠে। কিন্তু সেই নাম অনুমোদিত হয়নি।
দীর্ঘ ১৭ বছর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের নাম পরিবর্তনের বিষয়টি আবার সামনে আসে। ২০১৬ সালের ২ আগস্ট রাজ্য মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব পাস হয়, রাজ্যের নাম তিন ভাষায় তিন রকম হবে—বাংলায় বাংলা, ইংরেজিতে বেঙ্গল এবং হিন্দিতে বঙ্গাল।