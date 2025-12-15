পূর্ণকালীন ‘গার্লফ্রেন্ড’ নিয়োগ দিতে বিজ্ঞাপন

একজন পূর্ণকালীন ‘গার্লফ্রেন্ড’ নিয়োগ দিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম লিংকডইনে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন দিনেশ নামে ভারতের এক নাগরিক। ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান টেক মাহিন্দ্রাতে একজন ‘সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট’ হিসেবে কাজ করতেন তিনি।
দিনেশের এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুমুল আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
দিনেশ তাঁর ‘হাইব্রিড জব অফারে’ বলেছেন, এ নিয়োগ হবে পূর্ণকালীন ও গুরগাঁও–ভিত্তিক। ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের একটি বড় শহর গুরগাঁও।
চাকরির বিজ্ঞাপনে ‘গার্লফ্রেন্ড’ হিসেবে আবেদন করতে কী কী গুণ থাকতে হবে, নির্বাচিত হলে কী কী কাজ করতে হবে, বিজ্ঞাপনে তারও বিস্তারিত তুলে ধরেছেন দিনেশ। লিখেছেন, ‘এটি গুরগাঁও–ভিত্তিক, একজন গার্লফ্রেন্ড হিসেবে পূর্ণকালীন কাজের সুযোগ। মাঝে মাঝে দূরে থেকে কাজ করার সুযোগও রয়েছে।’
নিয়োগ পাওয়ার পর কী কী করতে হবে সেটা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন দিনেশ, যেমন তাঁকে শক্তিশালী মানসিক সংযোগ গড়ে তুলতে ও বজায় রাখতে হবে। এ ছাড়া অর্থবহ আলোচনা করা, সঙ্গ দেওয়া, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সঙ্গীর সঙ্গে বিভিন্ন কার্যকলাপ বা শখের কাজে অংশ নিতে হবে।
নিয়োগের পর ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কীভাবে গড়ে উঠবে, তারও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞাপনে। দিনেশ লিখেছেন, সক্রিয় যোগাযোগ, সম্মান ও পারস্পরিক বোঝাপড়া এ ভূমিকার ভিত্তি গড়ে তুলবে। এ ছাড়া এ ভূমিকার মধ্যে রয়েছে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি ইতিবাচক ও সহায়ক সম্পর্কের পরিবেশ তৈরি করা।
এ ‘পদে’ আবেদনের যোগ্যতার তালিকা দিয়েছেন দিনেশ। আবেদনকারীকে আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও বোঝাপড়ায় দক্ষ হতে হবে। মনোযোগ দিয়ে শোনা, সহমর্মিতা ও মানবিক যোগাযোগে দক্ষ হতে হবে। হতে হবে হাসিখুশি, দয়ালু ও ইতিবাচক স্বভাবের।
এত এত দক্ষতা ও যোগ্যতার চাহিদা বলা হলেও এ পদে বেতন কত, তা নিয়ে কিছু বলেননি দিনেশ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক ব্যবহারকারী এ নিয়ে মজা করে বলেছেন, ‘বেতন কত?’
একজন লেখেন, ‘আচ্ছা, এখন আমি বুঝতে পারছি, এ জন্যই আমার সাবেক ৬ মাসের শিক্ষানবিশ প্রেমিকা অন্য কোথাও পূর্ণকালীন প্রেমিকা হবে বলে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।’