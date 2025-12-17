বাংলাদেশ সীমান্তের ৭৯ শতাংশে বেড়া দিয়েছে ভারত

বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তের প্রায় ৭৯ শতাংশে বেড়া দিয়েছে ভারত। অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে ৯৩ শতাংশের বেশি সীমান্তে বেড়া দিয়েছে দেশটি। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। মন্ত্রণালয় বলছে, ভারতের নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে বেড়া দেওয়া হচ্ছে।
ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মোট ২ হাজার ২৮৯ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। এর মধ্যে ২ হাজার ১৩৫ কিলোমিটার সীমান্তে বেড়া দিয়েছে নয়াদিল্লি। আর বাংলাদেশ–ভারত ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে ৩ হাজার ২৩৯ কিলোমিটার বেড়া দেওয়া হয়েছে।
ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলোর কতটা সীমান্তে এখনো বেড়া দেওয়া হয়নি—তৃণমূল কংগ্রেসের পার্লামেন্ট সদস্য জগদীশ চন্দ্র বর্মা ও শর্মিলা সরকারের এমন প্রশ্নের জবাবে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। সে অনুযায়ী, ভারতের আরেক প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের সঙ্গে ১ হাজার ৬৪৩ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে ৯ কিলোমিটারে বেড়া দেওয়া হয়েছে।
ভারতের মোট ১৫ হাজার ১০৬ কিলোমিটার স্থলসীমা এবং ৭ হাজার ৫১৬ কিলোমিটার সমুদ্রসীমা রয়েছে। মোট সাত দেশের সঙ্গে ভারত স্থলসীমা ভাগাভাগি করে। এগুলো হলো বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার ও আফগানিস্তান। এর মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘ সীমানা রয়েছে।