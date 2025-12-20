আসামে ট্রেনের ধাক্কায় ৭ হাতির মৃত্যু, ইঞ্জিনসহ ৫টি বগি লাইনচ্যুত

ভারতের আসামের হোজাই জেলায় রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় একটি পালের সাতটি হাতি মারা গেছে। এ সময় আহত হয়েছে একটি হস্তিশাবক। এ দুর্ঘটনার জেরে ট্রেনটির ইঞ্জিনসহ পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে।
রেলওয়ে কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ২টা ১৭ মিনিটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রেনটি মিজোরামের সাইরাং থেকে দিল্লি যাচ্ছিল। দুর্ঘটনাস্থলটি গুয়াহাটি থেকে প্রায় ১২৬ কিলোমিটার দূরে। তবে এ ঘটনায় ট্রেনের কোনো যাত্রী হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।
দুর্ঘটনার ফলে আসামসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের ট্রেন যোগাযোগ সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাকবলিত বগিগুলোর যাত্রীদের ট্রেনের অন্য বগিতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ট্রেনটি গুয়াহাটি পৌঁছালে সেখানে অতিরিক্ত বগি যুক্ত করে দিল্লির উদ্দেশে আবার যাত্রা শুরু করবে।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, দুর্ঘটনাস্থলটি হাতি চলাচলের জন্য নির্ধারিত ছিল না। ট্রেনের চালক জানিয়েছেন, হঠাৎ রেললাইনের ওপর হাতি দেখে তিনি জরুরি ব্রেক কষেছিলেন; কিন্তু এর পরও শেষ রক্ষা হয়নি। হাতির পালের সঙ্গে ট্রেনের সজোরে ধাক্কা লাগে।
গত আগস্টে ভারতের পরিবেশ মন্ত্রণালয় লোকসভায় জানিয়েছে, গত পাঁচ বছরে ভারতজুড়ে ট্রেনের ধাক্কায় অন্তত ৭৯টি হাতির মৃত্যু হয়েছে। গত মাসেই পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে ট্রেনের ধাক্কায় একটি হাতির মৃত্যু হয়েছিল।