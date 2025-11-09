মরিচের গুঁড়া ছুড়ে স্বর্ণালংকার চুরির চেষ্টা নারীর, খেলেন ২৫ সেকেন্ডে ২০ থাপ্পড়

সোনার দোকানে বসে ছিলেন বিক্রেতা। ক্রেতা সেজে ঢোকেন একজন নারী। মুখ ওড়নায় ঢাকা। আচরণ বেশ স্বাভাবিক। দোকানে দাঁড়িয়ে বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। সবই ঠিক ছিল। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পরিস্থিতি পুরো বদলে যায়।
হঠাৎ ওই নারী দোকানির মুখে মরিচের গুঁড়া ছুড়ে মারেন। উদ্দেশ্য, দোকানে থাকা স্বর্ণালংকার চুরি করা। কিন্তু মরিচের গুঁড়া দোকানির চোখে লাগেনি। মুহূর্তে বিপদ বুঝে তিনি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেন। এরপর দ্রুত পাল্টা আঘাত করেন ওই নারীকে। মাত্র ২৫ সেকেন্ডে মারেন ২০টি চড়।
একপর্যায়ে চুরি করতে আসা ওই নারী দোকান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিক্রেতা চড় মারতে মারতে তাঁকে টেনে দোকান থেকে বের করে আনেন। পরে নারী পালিয়ে যান।
ঘটনাটি ঘটেছে ৩ নভেম্বর ভারতের গুজরাট রাজ্যের আহমেদাবাদে। পুরো দৃশ্যটি দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। পরে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।
পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় ওই দোকানদার কোনো অভিযোগ করতে রাজি হননি। তবু সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে নারীকে শনাক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে।
স্থানীয় রানিপ থানার পরিদর্শক কেতন ব্যাস বলেন, ‘দোকানি অভিযোগ দায়ের করতে চাচ্ছেন না; কিন্তু সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে আমরা তদন্ত শুরু করেছি।’
এদিকে আহমেদাবাদ পুলিশ গত বৃহস্পতিবার এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছে, তাদের পক্ষ থেকে দুবার দোকানির সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি রাজি হননি। তাই সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ নিজ উদ্যোগে তদন্ত করছে।