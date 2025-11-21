পশ্চিমবঙ্গেও ভূকম্পন অনুভূত, নেই ক্ষয়ক্ষতির খবর

উৎসস্থল বাংলাদেশে হলেও ভূমিকম্পে কেঁপেছে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা। শুক্রবার সকালে আচমকা কম্পন অনুভূত হয়েছে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত। স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৮ মিনিট নাগাদ কম্পন শুরু হয়। বেশ কয়েক সেকেন্ড সেটি বজায় ছিল। ঘরের মধ্যে পাখা, চেয়ার ও টেবিল দুলতে দেখা গেছে।
আতঙ্কে অনেকে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। তবে এখন পর্যন্ত কোথাও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। বাংলাদেশের নরসিংদী থেকে ১৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল।
হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদেও অনুভূত হয়েছে মৃদু কম্পন। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। একই পরিস্থিতি উত্তরবঙ্গেও। সেখানেও অনুভূত হয়েছে কম্পন। বহুতলের বাসিন্দারা তড়িঘড়ি করে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। কলকাতার বহু অফিসের সামনে দেখা যায় কর্মীদের ভিড়।