এএন–৩২ পরিবহন উড়োজাহাজের প্রতীকী ছবি
এএন–৩২ পরিবহন উড়োজাহাজের প্রতীকী ছবি
ভারত

আসামে ভারতীয় বিমানবাহিনীর উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত, নিহত ৫

এনডিটিভি

ভারতের আসাম রাজ্যের জোরহাটে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি এএন–৩২ পরিবহন উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়েছে। এই ঘটনায় উড়োজাহাজের পাঁচ আরোহী নিহত হয়েছেন।

ভারতীয় বিমানবাহিনী নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত করেছে। তাঁরা হলেন স্কোয়াড্রন লিডার প্রশান্ত সিং, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শুভম কুমার, সার্জেন্ট জিতেন্দ্র শর্মা এবং অগ্নিবীর কর্মসূচির আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত দুই সদস্য খেমারাম কুমাবত ও দানিশ আলম।

ভারতীয় বিমানবাহিনী বলেছে, আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে আসামের জোরহাট এয়ার ফোর্স স্টেশনে নিয়মিত উড্ডয়নের সময় উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়। এ ঘটনায় প্রাথমিক তদন্ত চলছে। বাহিনীর পক্ষ থেকে নিহত ব্যক্তিদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক খবরে বলা হয়েছে, এএন–৩২ উড়োজাহাজটি অবতরণের সময় এয়ার ফোর্স স্টেশন প্রাঙ্গণেই বিধ্বস্ত হয়। এর পরপরই উড়োজাহাজটিতে আগুন ধরে যায়।

বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ এখনো জানা যায়নি। ভারতীয় বিমানবাহিনী বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন, তাঁরা ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত এবং বিস্তারিত তথ্যের অপেক্ষায় আছেন।

এএন–৩২ হলো দুই ইঞ্জিনবিশিষ্ট সামরিক পরিবহন বিমান। ভারতীয় বিমানবাহিনীতে এটি ‘ওয়ার্কহর্স’ হিসেবে কাজ করে। এটি মূলত ভারতের চাহিদামাফিক সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরি করা হয়েছিল। ভারতীয় বিমানবাহিনীর কাছে প্রায় ১০০টি এএন–৩২ উড়োজাহাজ আছে।

এই পরিবহন উড়োজাহাজটি কঠিন পরিবেশেও কাজ করতে পারে। উঁচু পাহাড়ি এলাকা বা গরম ও আর্দ্র আবহাওয়াতেও এটি ভালোভাবে উড়তে সক্ষম। এটি প্রায় সাড়ে ৭ টন মালামাল, ৫০ জন আরোহী বা ৪২ জন প্যারাট্রুপার বহন করতে পারে। দূরবর্তী ও দুর্গম এলাকায় সরবরাহ পৌঁছে দিতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

আসামের কার্বি আংলং জেলায় ভারতীয় বিমানবাহিনীর এসইউ–৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে দুই পাইলট নিহত হওয়ার কয়েক মাসের মাথায় এএন–৩২ উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটল।

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