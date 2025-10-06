পশ্চিমবঙ্গের ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ধসে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩০

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের পাঁচ জেলা ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ধসে বিপর্যস্ত হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে আবহাওয়ার খানিকটা উন্নতি হলেও পাহাড়ের নানা জায়গায় ধ্বংসের ছবি। দার্জিলিংয়ের পাহাড়ের পাশাপাশি ডুয়ার্সসহ জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের বিস্তীর্ণ এলাকা পানিতে ডুবে রয়েছে। প্রায় ৪৪ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে রয়েছেন। পাহাড় ও ডুয়ার্সের পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে কয়েক হাজার পর্যটক আটকে রয়েছেন।
নিহত ৩০ জনের মধ্যে মিরিকে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ নেপালি নাগরিকেরও মৃত্যু হয়েছে। জলপাইগুড়ির নাগরা কাটায় টম্বু চা–বাগান এলাকা থেকে ৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, জাতীয় ও রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলায় বাহিনী উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। বৃষ্টি থামায় পর্যটকেরা নামতে শুরু করেছেন। তবে ধসের কারণে অনেক রাস্তা অবরুদ্ধ রয়েছে।
তোর্সা, জলঢাকা নদীর পানিতে ভেসে গেছে জলদাপাড়া ও গরুমারা বনাঞ্চল। বিপন্ন হয়েছে বহু বন্য প্রাণী। পানির প্রবল স্রোতে ভেসে গেছে গন্ডার, বাইসন, হরিণ, চিতা বাঘ। ময়নাগুড়ির কাছে একটি গন্ডারের দেহ উদ্ধার হয়েছে। বহু বন্য প্রাণী লোকালয়ে আশ্রয় নিয়েছে।
এদিকে আজ দুপুরে শিলিগুড়ি পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সেখানে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন। পরে তাঁর এক্স পোস্টে উত্তরাঞ্চলের মানুষের দুর্দশা নিয়ে মমতা লেখেন, ‘তাঁদের কষ্ট আমরা গভীরভাবে অনুভব করছি।’ সবাইকে ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লেখেন, ‘এই কঠিন সময়েও আমাদের মনে রাখতে হবে, একতা ও ধৈর্যই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।’
এদিকে আজ রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে উত্তরবঙ্গ সফরের যাচ্ছেন বলে কলকাতায় রাজভবন সূত্রে জানানো হয়েছে।
দার্জিলিংয়ের দুর্যোগে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে পরিবারের একজন করে সদস্যকে দেওয়া হবে হোমগার্ডের চাকরি। আজ সোমবার উত্তরবঙ্গের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে মমতা এ কথা জানিয়েছেন।