ঘোড়ার দাম ১৫ কোটি রুপি, মহিষের ২৩ কোটি

ভারতের রাজস্থানে প্রতিবছরই পুসকার গবাদিপশুর মেলা আয়োজন করা হয়। ভারতের সবচেয়ে দামি গবাদিপশু বেচাকেনা হয় এই মেলায়। চলতি বছর মেলায় হাজার হাজার পশু এসেছে। এর মধ্যে ১৫ কোটি রুপি একটি ঘোড়া এবং ২৩ কোটি রুপির মহিষ নজর কেড়েছে ব্যবসায়ী, পর্যটক এবং দেশ-বিদেশ থেকে মেলায় আসা মানুষের।
চণ্ডীগড় থেকে আড়াই বছর বয়সী একটি পুরুষ ঘোড়া নিয়ে এসেছেন গ্যারি গিল। ঘোড়ার নাম শাহবাজ। দাম ১৫ কোটি রুপি। এটিই যে এবারের মেলার প্রধান আকর্ষণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে গ্যারি গিল বলেন, শাহবাজ একটি মর্যাদাশীল বংশের ঘোড়া। এটি বেশ কিছু প্রদর্শনী জিতেছে। মেলায় এ পর্যন্ত ৯ কোটি রুপি দাম উঠেছে ঘোড়াটির। আগতরা মারওয়ারি জাতের ঘোড়াটি এক ঝলক দেখতে ভিড় করছেন।
অন্যদিকে রাজস্থান থেকে আসা আনমোল নামের মহিষটি দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। এটির দাম ২৩ কোটি রুপি। আনমোলের মালিক বলেন, এই মহিষকে রাজকীয়ভাবে লালন-পালন করা হয়েছে। প্রতিদিন তাকে দুধ, দেশি ঘি, শুকনো ফলসহ নানা ধরনের বিশেষ খাবার দেওয়া হয়ে থাকে।
উজ্জয়িনী থেকে আসা রানা নামের একটি মহিষের দাম ধরা হয়েছে ২৫ লাখ রুপি। এটির ওজন ৬০০ কেজি, দৈর্ঘ্যে ৮ ফুট এবং লম্বায় ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। মালিক জানান, সাড়ে তিন বছর বয়সী এই মহিষ প্রতিদিন প্রায় দেড় হাজার রুপির খাবার খায়।
মেলার আরেক আকর্ষণ বাদল নামের একটি পুরুষ ঘোড়া। পুসকার মেলায় তৃতীয়বারের মতো আনা হয়েছে এটিকে। দাম উঠেছে ১১ কোটি রুপি পর্যন্ত। কিন্তু মালিক এ দামে বিক্রি করতে রাজি হননি।
রাজস্থানের পশুপালনের ঐতিহ্য ধরে রাখতে প্রতিবছর পুসকার মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় গবাদিপশুদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। ২৩ অক্টোবর শুরু হওয়া এই মেলা চলবে আগামী ৭ নভেম্বর পর্যন্ত। চলতি বছর এ পর্যন্ত মেলায় ৩ হাজার ২১টি পশু অংশ নিয়েছে।