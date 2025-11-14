বিহারে দুই দফায় ভোট হয়। সব মিলিয়ে প্রায় ৬৭ শতাংশ ভোট পড়ে
বিহারে অনেকটা এগিয়ে এনডিএ জোট

ভারতের বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা চলছে। স্থানীয় সময় আজ শুক্রবার সকাল ১০টা নাগাদ ভোট গণনার প্রাথমিক আভাসে এনডিএ জোট অনেকটাই এগিয়ে আছে। বেশ পিছিয়ে বিরোধী মহাজোট।

বিহার বিধানসভার মোট আসন ২৪৩টি। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য দরকার ১২২ আসন। ভোট গণনার প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে, এনডিএ জোট এগিয়ে থাকা আসনসংখ্যার দিক দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা পেরিয়ে গেছে।

বিহারে ৬ নভেম্বর প্রথম দফায় ১২১ আসনে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। এ দফায় ভোট পড়ে ৬৫ শতাংশের বেশি।

১১ নভেম্বর দ্বিতীয় দফায় ভোট অনুষ্ঠিত হয় ১২২টি আসনে। এ দফায় ভোট পড়েছিল ৬৮ শতাংশের বেশি। দুই দফা মিলিয়ে প্রায় ৬৭ শতাংশ ভোট পড়ে।

স্থানীয় সময় আজ সকাল ৮টায় ভোট গণনা শুরু হয়। দ্য হিন্দু বলছে, ভোট গণনার প্রাথমিক আভাসে ১০৮ আসনে এগিয়ে এনডিএ জোট। বিরোধী মহাজোট এগিয়ে ৪১ আসনে। অন্যরা এগিয়ে ২৬ আসনে।

অন্যদিকে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বলছে, প্রাথমিক আভাসে ১৬০ আসনে এগিয়ে এনডিএ জোট। আর ৭৯ আসনে এগিয়ে বিরোধী মহাজোট।

দুই দফার ভোটের পর বুথফেরত জরিপ আভাস দিয়েছিল, বিহারে আরও একবার ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে বিজেপি ও নীতীশ কুমারের দল জেডিইউর নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। প্রতিটি জরিপেই দেখা যায়, এনডিএ জোট বিপুল ব্যবধানে জয়ী হতে চলছে। এখন ভোট গণনার প্রাথমিক আভাসে একই ইঙ্গিত মিলছে।

