ভারতীয় নাগরিকদের ইরান ত্যাগের পরামর্শ

মার্কিন হামলার আশঙ্কায় ইরানে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের সে দেশ ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশনাটি ইরানের বর্তমান সব ভারতীয় শিক্ষার্থী, তীর্থযাত্রী, ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
গত ১৪ জানুয়ারির নির্দেশনাটি আবার মনে করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, ভারতীয় সব নাগরিক এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরা যেন সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেন।
সতর্কবার্তায় সে দেশে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের ‘বাণিজ্যিক উড়োজাহাজসহ উপলব্ধ যেকোনো যানবাহনের মাধ্যমে ইরান ত্যাগ করার’ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
ইরানে নিযুক্ত ভারতীয় দূতাবাসের সতর্কবার্তায় বিক্ষোভ বা সমাবেশের এলাকাগুলো এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে।
তেহরানে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে এবং স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের ওপর নজর রাখতেও ভারতীয় নাগরিকদের প্রতি অনুরোধ করা হয়েছে।
পাসপোর্ট, পরিচয়পত্রসহ প্রয়োজনীয় ভ্রমণ–সংক্রান্ত কাগজপত্র সব সময় হাতের কাছে রাখতে বলা হয়েছে।
গত জানুয়ারিতে সরকারবিরোধী আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে ৪০ দিনের শোকসভা পালনের পর গত শনিবার থেকে ইরানে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। রাজধানী তেহরানসহ মাশহাদ শহরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করছেন।
ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, বিশাল জনতা সরকারবিরোধী স্লোগান দিচ্ছে।
আগামী বৃহস্পতিবার জেনেভায় পরমাণু চুক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা হওয়ার কথা থাকলেও পরিস্থিতি বেশ নাজুক। ট্রাম্প প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক বিমান, সৈন্য এবং গোলাবারুদ পাঠানো বৃদ্ধি করেছে। ফ্লাইট ট্র্যাকিং ডেটা অনুযায়ী, ওই অঞ্চলে ক্রমাগত সামরিক সরঞ্জাম পৌঁছানো হচ্ছে।