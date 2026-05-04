ভারতে বিধানসভা নির্বাচন: ৫ রাজ্যের ভোটে কোন দলের কী অবস্থান

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরালা, আসাম ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পদুচেরিতে আজ একযোগে বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা চলছে। প্রাথমিক ফলাফলের প্রবণতায় পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। জেনে নেওয়া যাক এসব রাজ্যে ভোট গণনায় কোন দল কতটা এগিয়ে আছে।
পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২৯২টি আসনের ভোট গণনার তথ্য পাওয়া গেছে। এতে বিজেপি এগিয়ে আছে ১৯৩টি আসনে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১৪৮টি আসন। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস ৯৬টি আসনে এগিয়ে আছে। এ ছাড়া কংগ্রেস ১টি এবং অন্যরা ২টি আসনে এগিয়ে।
এই প্রবণতা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকলে পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবারের মতো সরকার গড়বে বিজেপি। ২০১১ সাল থেকে টানা ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের এটি হবে বড় পরাজয়। ২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ৭৫টি আসন।
সবচেয়ে আলোচিত আসন ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপক্ষে লড়ছেন বিরোধীদলীয় নেতা বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। এই আসনে মমতা বড় ব্যবধানে এগিয়ে আছেন।
তামিলনাড়ুর ২৩৩টি আসনে জনপ্রিয় অভিনেতা বিজয়ের থালাপতির দল তামিলগা ভেট্টি কাজাগাম (টিভিকে) এগিয়ে আছে ১৩৭ আসনে। দলটি এককভাবে সবচেয়ে বেশি আসনে এগিয়ে থেকে একক বৃহত্তম দলের অবস্থানে রয়েছে। আর বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ এগিয়ে ৪৩ আসনে।
তামিলনাড়ুতে অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুনেত্র কাজাগম (এআইএডিএমকে) জোট এগিয়ে আছে ৬৩টি আসনে। ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিনের ডিএমকে জোট এগিয়ে ৬১টিতে। দীর্ঘদিন ধরে তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে ডিএমকে ও এআইএডিএমকের মধ্যে যে দ্বি–দলীয় প্রতিযোগিতা চলে আসছিল, এবার তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে টিভিকে।
কেরালায় ১৪০টি আসনের পূর্ণ গণনার প্রবণতায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) এগিয়ে আছে ৮৭টি আসনে। জয় পেয়েছে ১৭ আসনে। ক্ষমতাসীন বাম জোট লেফট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এলডিএফ) এগিয়ে আছে ৩৮টিতে। অন্যরা ১৫টিতে এগিয়ে। বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ এগিয়ে ৩টি আসনে। কেরালায় প্রতি নির্বাচনেই ক্ষমতার হাতবদল হয়। এবারও সেই ধারা অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।
আসামে ১২৬টি আসনের গণনায় বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ এগিয়ে আছে ৯৭টি আসনে। প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস এগিয়ে আছে ২৭টিতে। এআইইউডিএফ জোট ২টি আসনে এগিয়ে আছে।
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির ৩০টি আসনের মধ্যে ২৯টির প্রবণতায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট এগিয়ে আছে ১৫টিতে। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ১৬টি আসন। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ এগিয়ে ১টিতে এবং অন্যান্যরা ৩টিতে।