মণিপুরে আসাম রাইফেলসের চৌকিতে হামলা, ৪ জওয়ান আহত

ভারতের মণিপুর রাজ্যের টেংনৌপাল জেলার মিয়ানমার সীমান্তে আসাম রাইফেলসের একটি অস্থায়ী চৌকিতে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরে চালানো এ হামলায় আসাম রাইফেলস অন্তত চার জওয়ান আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে কয়েকটি সূত্র। তবে আসাম রাইফেলস তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি।
পুলিশের তথ্যমতে, টেংনৌপাল জেলার সাইবোল গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। এটা টেংনৌপাল জেলার আসাম রাইফেলসের সদর দপ্তর থেকে ৪০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত।
জেলার একজন জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, আমরা আসাম রাইফেলসের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনার বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেষ্টা করছি। ঘটনাস্থল সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ায় সংযোগ ব্যবস্থা দুর্বল। তবে আমাদের চেষ্টা অব্যাহত আছে।
এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার করেনি।
এক বিবৃতিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আসাম রাইফেলসের টহলদলকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। সাধারণ নাগরিকের কথা মাথায় রেখে সতর্কতার সঙ্গে সেনারা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।
জেলার একজন জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তা বলেন, ‘অভিযান চলমান থাকায় আমরা বিস্তারিত তথ্য দিতে পারছি না। অভিযান শেষ হওয়ার পর আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে সবকিছু জানাব।’