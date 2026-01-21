কলকাতা বইমেলা শুরু হচ্ছে আগামীকাল, ১৫ বছর পর আসছে চীন

কলকাতার ঐতিহ্যবাহী আন্তর্জাতিক বইমেলার উদ্বোধন হচ্ছে আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে। কলকাতার সল্ট লেকের সেন্ট্রাল পার্কে এই বইমেলা চলবে।
এই বইমেলায় এবার বাংলাদেশ অংশ নিচ্ছে না। গতবারও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে যোগ দেয়নি। তবে এবার দীর্ঘ ১৫ বছর পর আসছে চীন। এবার অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র এ মেলায় অংশ নিচ্ছে না। সব মিলিয়ে এবার এই বইমেলায় ২১টি দেশ অংশ নিচ্ছে।
এবার বইমেলা ৪৯ বছরে পা দিয়েছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিকেল চারটায় এই বইমেলার উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বইমেলা শেষ হবে ৩ ফেব্রুয়ারি।
বাংলাদেশ যোগ না দেওয়ায় এবার আর এই বইমেলায় পালিত হবে না ‘বাংলাদেশ দিবস’।
এই বইমেলায় বাংলাদেশ ১৯৯৬ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত একটানা অংশ নিয়েছিল। কলকাতার এই বইমেলায় তিনবার বাংলাদেশকে ‘ফোকাল কান্ট্রি’ হিসেবে সম্মান দেওয়া হয়েছিল।
এবারের বইমেলার ফোকাল কান্ট্রি আর্জেন্টিনা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মমতার সঙ্গে আর্জেন্টিনার বিশিস্ট লেখক গুস্তাবো কানসোব্রে উপস্থিত থাকবেন। বিশেষ অতিথি থাকবেন ভারতে নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মারিয়ানো কাউসিনো। আরও থাকবেন কলকাতার বিশিষ্টজনেরা।
এবারের বইমেলায় এক হাজারের বেশি প্রকাশনা সংস্থা তাদের প্রকাশিত বই নিয়ে উপস্থিত থাকবে। বইমেলায় থাকবে লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন। বইমেলায় তিনটি বিশেষ তোরণ নির্মিত হয়েছে তিন প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও সংগীতশিল্পী প্রফুল্ল রায়, প্রতুল মুখোপাধ্যায় ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নামে। বইমেলায় শতবর্ষের সম্মান জানানো হবে প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী সলিল চৌধুরী ও ভূপেন হাজারিকাকে।