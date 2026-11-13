পার্বত্য পরিষদের ভোটের আগে সোনম ওয়াংচুক কার্যত গৃহবন্দী

ভারতের লাদাখের ত্রিস্তরীয় নির্বাচনের আগে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পরিবেশ আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুককে কার্যত গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে ওয়াংচুক জানিয়েছেন, তাঁকে বাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না। বেশ কয়েকজন সশস্ত্র রক্ষী তাঁর বাসভবন ঘিরে রেখেছেন। সরকারিভাবে তাঁকে জানানো হয়েছে, তিনি যেন বাড়িতেই থাকেন। লাদাখে পঞ্চায়েত ও পৌরসভার নির্বাচন ২১ নভেম্বর। এরপর ৪ ডিসেম্বর হবে আটটি স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন। লাদাখি জনগণ শীতের সময় এই ভোট গ্রহণের বিরোধিতা করছেন। তাঁদের দাবি, ঠান্ডা ও তুষারপাতের কারণে অনেকেই এই সময় অন্যত্র চলে যান। এই সময় ভোট হলে বহু ভোটার ভোট দিতে পারবেন না। তাতে ভোটের হার কমে যাবে। সোনম ওয়াংচুক এবং স্থানীয় জনগণের অধিকাংশ চান এই নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হোক।
সোনম ওয়াংচুক এই সময়ে ভোট গ্রহণে আপত্তি জানিয়েছেন। সে জন্য তিনি জনমত সংগ্রহও করছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই সময়েই ভোট করাতে চায়। ফলে ওয়াংচুককে আটকাতেই তাঁকে বাড়িতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি লেহর এক প্রতিবাদস্থল থেকে পুলিশ ওয়াংচুককে সরিয়েও দেয়। এর পরেই তাঁকে আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ নম্বর ধারার অধীনে কর্তৃপক্ষ এক নির্দেশ জারি করেছে। লেহর অতিরিক্ত জেলা শাসক ওই নির্দেশে বলেছেন, আগামী ৬০ দিন সোনম ওয়াংচুক লেহ জেলায় কোনো ধরনের অননুমোদিত মিছিল, মিটিং বা প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন না।
প্রশাসনিক সূত্রে বলা হয়, পুলিশ কর্মকর্তারাও ওয়াংচুকের বিরুদ্ধে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আরজি জানিয়েছিলেন। কারণ, পুলিশের বক্তব্য, অতীতে ওয়াংচুক অনেক জনসভায় জনতাকে ‘উসকানি’ দিয়েছেন। সে কারণে জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। এখনো তেমন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আসন্ন নির্বাচন প্রক্রিয়াও বিঘ্নিত হতে পারে।
প্রশাসন জানিয়েছে, রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং লাদাখের মুখ্য নির্বাচনী কর্মকর্তাকে নির্দেশে জেলায় ইতিমধ্যেই আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হয়ে গেছে।
গতকাল রাত প্রায় ১১টায় সোনম ওয়াংচুক এক্স হ্যান্ডলে এক পোস্ট দেন। তাতে নিজের গৃহবন্দীর হাল জানিয়ে তিনি লেখেন, ‘আমাকে আটকে রাখা হয়েছে প্রশাসনকে অপ্রিয় প্রশ্ন করার জন্য। যেমন গত বছর লেহতে গুলি চালানোর ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশে কেন দেরি হচ্ছে, কেনইবা হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে একটা নকল নির্বাচন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।’ তিনি আরও লেখেন, বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে তাঁর এক্স, ইনস্টাগ্রাম ও ইউটিউব চ্যানেলের ভিউয়ারশিপ জোর করে দাবিয়ে রাখা হয়েছে।