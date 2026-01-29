দিল্লিতে ৬ বছরের শিশুকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

ভারতের নয়াদিল্লিতে তিন কিশোরের বিরুদ্ধে ছয় বছরের এক শিশুকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত কিশোরদের বয়স যথাক্রমে ১৩, ১৪ ও ১৫ বছর। তাদের আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
১৮ জানুয়ারি উত্তর-পূর্ব দিল্লির ভজনপুরায় এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগীর পরিবার ঘটনাটি পুলিশকে জানায়। পুলিশ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয়। অভিযুক্ত কিশোরেরা একই এলাকার বাসিন্দা।
শিশুটির মা বলেন, ‘আমার মেয়ের অবস্থা দেখে এক অভিযুক্ত কিশোরের মা নিজেই তাঁর ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। আমি দোষীদের কঠিন শাস্তি চাই।’
পুলিশের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আশীষ মিশ্র জানিয়েছেন, অভিযুক্ত তিনজনই একটি কারখানায় কাজ করে। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইনে অভিযোগ আনা হয়েছে।
আরেক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, এ ঘটনায় অভিযুক্ত কিশোরদের আটক করা হয়েছে। তাদের কিশোর আদালতে হাজির করা হয়েছে। ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।
পুলিশ জানিয়েছে, শিশুটিকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। পরে তার বয়ান রেকর্ড করা হয় এবং তাকে কাউন্সেলিং ও চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
শিশুটির মা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ঘটনার দিন তাঁর মেয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরেছিল।
শিশুটির মা বলেন, ‘সে রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়িতে ফেরে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে প্রথমে বলে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার শরীরের অন্য কোথাও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। আবার জিজ্ঞাসা করার পর তার সঙ্গে কী ঘটেছিল, তা আমাকে বলে।’
শিশুটির মা তাৎক্ষণিক মেয়েকে নিয়ে স্থানীয় থানায় যান। সেখান থেকে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়।
ওই নারীর অভিযোগ, তিন কিশোর তার মেয়েকে একটি বাড়ির ছাদে নিয়ে গিয়ে এ ধরনের অপরাধ করে।