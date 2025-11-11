বিহারে ফের নীতীশ–বিজেপি সরকার, বলছে বুথফেরত জরিপ

দুই দফার ভোটের পর বুথ ফেরত জরিপ অনুযায়ী বিহারে আরও একবার ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে বিজেপি ও নিতীশ কুমারের দল জেডিইউর নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ভোট শেষ হওয়ার পরেই বিভিন্ন সংস্থার জরিপ আসা শুরু হয়। প্রতিটি জরিপেই দেখা যাচ্ছে এনডিএ জোট বিপুল ব্যবধানে জয়ী হতে চলেছে।
বিহার বিধানসভার মোট আসনসংখ্যা ২৪৩। পাঁচ বছর আগের ভোটে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল বিজেপি ও তেজস্বী যাদবের দল আরজেডির মধ্যে তুমুল লড়াই হয়েছিল। আরজেডি ৭৫ আসনে জয়ী হয়েছিল। বিজেপি জিতেছিল ৭৪ আসনে। নিতীশ কুমারের জেডিইউ পেয়েছিল ৪৩টি আসন। এবারের জরিপ অনুযায়ী, নিতীশ নেতৃত্বাধীন এনডিএ আগেরবারের চেয়েও বেশি ব্যবধানে জয়ী হতে চলেছে।
মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় পাঁচটি সংস্থার বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। হিন্দি সংবাদমাধ্যম দৈনিক ভাস্করের জরিপে দেখা যাচ্ছে, এনডিএ পেতে চলেছে ১৪৫ থেকে ১৬০ আসন। তুলনায় আরজেডি-কংগ্রেস ও বামপন্থী মহাজোট পেতে চলেছে ৭৩ থেকে ৯১টি আসন। জেভিসির জরিপ দেখাচ্ছে, এনডিএ পাচ্ছে ১৩৫ থেকে ১৫০ আসন। বিরোধী মহাজোট পাচ্ছে ৮৮ থেকে ১০৩টি।
ম্যাট্রিজের জরিপ অনুযায়ী, এনডিএ ১৪৭ থেকে ১৬৭টি এবং মহাজোট ৭০ থেকে ৯০টি আসন পাচ্ছে। পি-মার্কের জরিপ এনডিএকে ১৪২ থেকে ১৬২টি এবং মহাজোটকে ৮০ থেকে ৯৮টি আসন দিচ্ছে। চানক্য স্ট্র্যাটেজিস এনডিএকে দিচ্ছে ১৩০ থেকে ১৩৮টি আসন এবং মহাজোটকে দিচ্ছে ১০০ থেকে ১০৮টি আসন। এই পাঁচ সংস্থার গড় করে পোল অব পোলস এনডিএকে দিচ্ছে ১৪৬ আসন, মহাজোটকে ৯০টি।
এবারের ভোটে তৃতীয় শক্তি হিসেবে আলোচনায় এসেছিল ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের (পিকে) দল জন সুরাজ পার্টি। বিকল্প রাজনীতির কথা বলে বিপুল যুব সমাবেশ সত্ত্বেও কোনো জরিপই পিকের দলকে একটিও আসন দেয়নি। দুই জোটের শরিকদের বাইরে যাঁরা লড়াই করেছেন, তাঁরা সবাই মিলে বড়জোর দুই থেকে পাঁচটি আসন জিতবেন বলে বুথ ফেরত সমীক্ষায় ধারণা করা হচ্ছে।
এই জরিপের ফল মিলে গেলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় নিতীশ কুমার দশমবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন। ভগ্ন স্বাস্থ্য ও দীর্ঘকাল (২০ বছর) মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও প্রমাণ হতে চলেছে, নিতীশের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি।
বিজেপি এবার আগে থেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিতীশের নাম ঘোষণা করেনি। অন্য দিকে মহাজোট মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তেজস্বী যাদবের নাম জানিয়ে দিয়েছিল। বুথ ফেরত জরিপ মিলে গেলে বোঝা যাবে, নিতীশের প্রতি বিহারের জনগণের ভরসায় টোল খায়নি।