এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজ
এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজ
ভারত

এয়ার ইন্ডিয়ার মাদক পরীক্ষা দিতে হবে পাইলটদের

তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

ভারতের বেসরকারি উড়োজাহাজ সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসসহ এই উড়োজাহাজ গ্রুপের সব পাইলটের জন্য বাধ্যতামূলক হচ্ছে মাদক পরীক্ষা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে এয়ার ইন্ডিয়ার এক ই-মেইলে জানানো হয়, ‘বিদ্যমান বিধিমালায় যেসব পদার্থ বা ওষুধ অনুমোদিত নয়’ তা চিহ্নিত করতে এই পরীক্ষা চালানো হবে।

ই-মেইলে আরও বলা হয়, এয়ারলাইনসের গুরুগ্রাম কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের সঙ্গে এসব পরীক্ষা চালানো হবে। আর যেসব ফ্লাইট বর্তমানে মাঝ আকাশে রয়েছে বা যেসব পাইলট দিল্লি-এনসিআরে নেই, তাদের ক্ষেত্রে গন্তব্য শহরের এয়ার ইন্ডিয়া কার্যালয়ে এ মাদক পরীক্ষা হবে।

ই-মেইলে বলা হয়, ‘নিয়ন্ত্রক সংস্থার বাধ্যবাধকতার বাইরে গিয়ে নেওয়া এই উদ্যোগ নিরাপত্তা ও পেশাদারত্বের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার ব্যাপারে আমাদের দৃঢ় সংকল্পের বহিঃপ্রকাশ। একই সঙ্গে এই উদ্যোগ যাত্রী, অংশীদার ও সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করবে।’

ই-মেইলটির বিষয়ে এয়ার ইন্ডিয়া এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।

এয়ার ইন্ডিয়ার ফুকেট-দিল্লি ফ্লাইটে মাঝ আকাশে এক মারাত্মক দুর্ঘটনার কয়েক দিন পর সব পাইলটের মাদক পরীক্ষার এই নির্দেশ এল। দুর্ঘটনায় উড়োজাহাজটি মাঝ আকাশে ৩০০ ফুট নিচে নেমে যায়। এ ঘটনায় অন্তত ২৪ জন আহত হয়েছেন।

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প্রাথমিকভাবে ঘটনাটির জন্য উড়োজাহাজের তীব্র ঝাঁকুনিকে দায়ী করা হয়েছিল। তবে কয়েকটি সূত্রের বরাতে জানা গেছে, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান পাইলটের ড্রাগ টেস্টের ফল গাঁজার ক্ষেত্রে পজিটিভ এসেছে।

তবে সূত্রগুলো এ-ও জানিয়েছে, দুর্ঘটনার ঠিক আগে এয়ারবাস এ৩২০ উড়োজাহাজটিতে হাইড্রোলিক ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাজনিত সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বিমান দুর্ঘটনাসংক্রান্ত তদন্ত ব্যুরো পুরো ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে।

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