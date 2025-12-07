ভারতের গোয়ায় নাইটক্লাবে আগুন লেগে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২৩ জন

ভারতের উত্তর গোয়ার আরপোরা এলাকায় একটি নাইটক্লাবে গতকাল শনিবার আগুন লেগে অন্তত ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত ও অন্যান্য কর্মকর্তারা আজ রোববার ভোরে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ভারতের সংবাদ সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (পিটিআই) স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, আরপোরা এলাকার একটি ক্লাবে গতকাল মধ্যরাতে আগুন লাগে। এতে বেশ কয়েকজন পর্যটকও নিহত হয়েছেন।
প্রমোদ সাওয়ান্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, ‘আজ গোয়ার সবার জন্য খুব বেদনাদায়ক একটি দিন। আরপোরায় একটি বড় অগ্নিকাণ্ডে ২৩ জনের প্রাণহানি ঘটেছে।’
প্রমোদ সাওয়ান্ত আরও লিখেছেন, ‘আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। যারা দায়ী সাব্যস্ত হবে, তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
প্রমোদ সাওয়ান্ত ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের জানান, দগ্ধ হয়ে তিনজনের এবং বাকিরা ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। নিহতদের মধ্যে তিন থেকে চারজন পর্যটক।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক খবরে বলা হয়েছে, পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মধ্যরাতে ‘বার্চ বাই রোমিও লেন’ নামের ওই ক্লাবে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কারণে আগুন লেগেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। খবর পেয়ে কয়েকটি ফায়ার সার্ভিস দল ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। নিহতদের বেশির ভাগ ওই ক্লাবের কর্মচারী ছিলেন বলে মনে হচ্ছে।