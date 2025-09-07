ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ভারতের নিযুক্ত লবিস্ট ফার্মের প্রধান

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ভারতের নিয়োগ করা রাজনৈতিক লবিস্ট জেসন মিলার। বাণিজ্য ও শুল্কনীতিকে কেন্দ্র করে দুই দেশের চলমান টানাপোড়েনের মধ্যেই এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মিলার লবিং ফার্ম ‘এসএইচডব্লিউ পার্টনারস এলএলসি’র প্রধান। গত এপ্রিল মাসে ভারতীয় দূতাবাস এ প্রতিষ্ঠানকে এক বছরের জন্য ১৮ লাখ মার্কিন ডলারে নিয়োগ দিয়েছে বলে জানা গেছে।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও অন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মিলার কিছু বলেননি। তবে ট্রাম্পের সঙ্গে একটি ছবিসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক ছবি পোস্ট করেছেন তিনি।
হোয়াইট হাউসে তোলা একটি ছবি শেয়ার করে এক্সে মিলার লিখেছেন, ওয়াশিংটনে তিনি ‘দারুণ এক সপ্তাহ’ কাটিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ পাওয়ার সুযোগের মধ্য দিয়ে তাঁর এ সফর শেষ হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।
মিলার লিখেছেন, ‘ওয়াশিংটন শহরে অনেক বন্ধু থাকায় চমৎকার একটা সপ্তাহ কাটল। শুধু তা–ই নয়, আমাদের প্রেসিডেন্টকে কর্মরত অবস্থায় দেখার সুযোগও হয়েছে। এভাবেই তিনি তাঁর অসাধারণ কাজ যেন চালিয়ে যান!’