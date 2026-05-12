আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা

ভারতের আসামে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এ নিয়ে টানা দুই মেয়াদে রাজ্যটিতে ক্ষমতায় থাকছেন তিনি। হিমন্তের পাশাপাশি আজ মঙ্গলবার রাজধানী গুয়াহাটিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন নবগঠিত সরকারের চার মন্ত্রীও শপথ নেন।
শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। এ নিয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো আসামের ক্ষমতা নিজেদের কাছে ধরে রাখল কেন্দ্রীয় সরকারে থাকা দল বিজেপি।
হিমন্ত বিশ্বশর্মা কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। ২০১৫ সালে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। এরপর ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো আসামের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন তিনি। আসামের এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মোট ১২৬ আসনের মধ্যে ১০২ আসন পেয়েছে হিমন্তের দল বিজেপির নেতৃত্বাধীন জোট এনডিএ। এর মধ্যে শুধু বিজেপিই পেয়েছে ৮২টি আসন।