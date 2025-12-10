নিজেকে পশ্চিমবঙ্গের ‘ওয়াইসি’ মনে করেন হুমায়ুন

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের আগামী বিধানসভা নির্বাচনে গেম চেঞ্জার হয়ে উঠতে পারেন মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির। তিনি দাবি করেছেন, ‘আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কেউই এককভাবে সরকার গঠন করতে পারবে না। নির্ণায়ক শক্তি হব আমরাই।’
হুমায়ুন কবির নিজেকে হায়দরাবাদের ওয়াইসির সঙ্গে তুলনা করে ‘বাংলার ওয়াইসি’ বলে অভিহিত করেছেন।
বাবরি মসজিদ তৈরির মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসের বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবির পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আলোড়ন তুলেছেন।
হুমায়ুন কবির ‘কিং মেকার’ হওয়ার লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষ দল গঠন করার দাবি জানিয়ে বলেন, তাঁর দল শুভেন্দু অধিকারী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও প্রার্থী দেবে। তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, ‘আমাকে ছাড়া কেউ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে পারবেন না। কেউই এককভাবে সরকার গঠন করতে পারবে না।’
হুমায়ুন বলেছেন, এআইএমআইএম, আইএসএফ, সিপিএম, কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন।
হুমায়ুন বলেন, ‘২০২৬ সালে তৃণমূল বা বিজেপি—কেউই এককভাবে সরকার গড়তে পারবে না। যিনিই মুখ্যমন্ত্রী হোন না কেন, হুমায়ুন কবিরের সাহায্য নিতে হবে। আমাকে না নিয়ে কেউ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে পারবেন না।’
হুমায়ুন কবির বলেন, তাঁর দল ১৩৫টি আসনে প্রার্থী দেবে। তাঁর লক্ষ্য থাকবে ৯০টি আসন।
হুমায়ুন দাবি করেছেন, তিনি ধর্মনিরপেক্ষ দল গড়বেন। ২২ ডিসেম্বর তিনি নতুন দলের নাম ঘোষণা করবেন। সঙ্গে তিনি এ–ও বলেছেন, আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইএমআইএমের সঙ্গে তিনি জোট বাঁধবেন।
তবে সম্প্রতি এআইএমআইএমের জাতীয় মুখপাত্র দাবি করেন, তাঁরা হুমায়ুনের সঙ্গে জোট বাঁধবেন না। এই আবহে হুমায়ুন আবার দাবি করেন, ওয়াইসি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁর দল হুমায়ুনের সঙ্গে জোট বাঁধবে।
হুমায়ুন কবির বলেন, ‘আমি ওয়াইসির সঙ্গে কথা বলেছি এবং তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন যে তিনি হায়দরাবাদের ওয়াইসি আর আমি বাংলার ওয়াইসি। আমি বাংলার সব থেকে বড় গেম চেঞ্জার হয়ে যাব। তৃণমূলের মুসলিম ভোটব্যাংক শেষ হয়ে যাবে।’