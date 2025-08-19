ভারতে উপরাষ্ট্রপতি পদে লড়াই হতে যাচ্ছে তামিলনাডুর সঙ্গে অন্ধ্র প্রদেশের

ভারতে উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হিসেবে বিরোধী ‘ইন্ডিয়া’ জোট বেছে নিল সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডিকে। ৭৯ বছর বয়সী এই প্রবীণ আইনজ্ঞের সঙ্গে এবার মোকাবিলা হবে শাসক এনডিএ জোটের রাজনৈতিক প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণনের। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন ৯ সেপ্টেম্বর।
দুই জোটের প্রার্থী বাছাইয়ের পর এখন এটা স্পষ্ট, লড়াই হতে চলেছে তামিলনাড়ুর সঙ্গে অন্ধ্র প্রদেশের। রাধাকৃষ্ণন যেমন তামিলনাড়ুর, সুদর্শন রেড্ডি তেমন অন্ধ্র প্রদেশের। রাধাকৃষ্ণনকে প্রার্থী বাছাই করে বিজেপি যদি তামিলনাড়ুর শাসক দল ডিএমকেকে ‘ধর্ম সংকটে’ ফেলে থাকে, তাহলে সুদর্শন রেড্ডিকে প্রার্থী করে বিরোধীরাও চাপে ফেলতে চাইছে অন্ধ্র প্রদেশের শাসক দল টিডিপিকে। দুই জোটই ভূমিপুত্র রাজনীতি খেলতে চাইছে।
সিপি রাধাকৃষ্ণন এখন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল। কৈশোর বয়স থেকেই তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের (আরএসএস) সঙ্গে যুক্ত। সংঘের আদর্শে দীক্ষিত। বিজেপির রাজ্য সভাপতি ছিলেন, লোকসভা সদস্যও হয়েছিলেন দুবার। তুলনায় বি সুদর্শন রেড্ডি অরাজনৈতিক। অন্ধ্র প্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন তিনি। পরে গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। শেষে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি।
রেড্ডিকে প্রার্থী ঘোষণা করে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আজ মঙ্গলবার বলেন, রেড্ডি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের একনিষ্ঠ সাহসী সমর্থক। বিভিন্ন মামলায় দেওয়া তাঁর রায় পড়লে বোঝা যাবে, কীভাবে তিনি দরিদ্র মানুষের পক্ষে থেকেছেন। সংবিধান ও মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করেছেন।
সুদর্শন রেড্ডি ‘অরাজনৈতিক’ হলেও খাড়গে জানিয়েছেন, উপরাষ্ট্রপতি পদের লড়াইটা হতে চলেছে দুই বিচারধারার মধ্যে। দুই আদর্শের যুদ্ধ।
রাধাকৃষ্ণনকে প্রার্থী করার মধ্য দিয়ে বিজেপির রাজনীতি খুবই স্পষ্ট। তামিলনাড়ুকে তারা কতটা প্রাধান্য দিচ্ছে, তার একটা প্রচার তারা এর মধ্য দিয়ে করতে চাইছে। আগামী বছর তামিলনাড়ু বিধানসভার ভোট। সেখানে ক্ষমতায় আসার তাগিদও প্রার্থী বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট। তা ছাড়া তামিল কার্ড খেলে তারা চাইছে ডিএমকের মধ্যে ভাঙন ধরাতে।
সেই রাজনীতি, তাগিদ ও প্রচার ভোঁতা করে দিতে চেয়েছে বিরোধীরা। বিজেপি যেমন তামিল জাত্যাভিমানকে হাতিয়ার করতে চেয়েছে, ইন্ডিয়া জোটও তেমন হাতিয়ার করতে চাইছে অন্ধ্র প্রদেশের জাত্যাভিমান। রাজীব গান্ধীর হত্যার পর কংগ্রেস পি ভি নরসিংহ রাওকে প্রধানমন্ত্রী করেছিল। অথচ সেবার সাধারণ নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করেননি।
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর অন্ধ্র প্রদেশের নান্দিয়াল কেন্দ্র থেকে নরসিংহকে উপনির্বাচনে প্রার্থী করা হয়েছিল। অন্ধ্র জাত্যাভিমানের স্বার্থে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী দেয়নি। ভূমিপুত্র নরসিংহ রাও রেকর্ড ভোটে জয়ী হয়েছিলেন।
রাধাকৃষ্ণনকে প্রার্থী করে বিজেপি তামিল জাত্যাভিমান এবং সুদর্শন রেড্ডিকে প্রার্থী করে বিরোধীরা অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানার জাত্যাভিমানের পরীক্ষায় নেমেছে। অন্ধ্র প্রদেশের টিডিপি ও তেলেঙ্গানার ওয়াইএসআর কংগ্রেস ও বিআরএসে বিরোধীরা ভাঙন ধরাতে পারে কি না, সেটা যেমন পরীক্ষা, তেমনি দেখার ডিএমকের সমর্থন বিজেপি প্রার্থী রাধাকৃষ্ণন পান কি না।
ডিএমকের ভাঙন ঠেকাতে বিরোধী জোট প্রথমে ভেবেছিল তারাও তামিলনাড়ু থেকে কাউকে প্রার্থী হিসেবে বেছে নেবে। সেই লড়াইয়ে নামতে আপত্তি জানায় তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের দাবি ছিল, দুই তামিল প্রার্থীর মধ্যে লড়াই বাধানোটা ঠিক রাজনীতি হবে না। তারা চাইছিল এমন কাউকে বাছা হোক, যিনি রাজনীতির লোক নন।
রাজনীতির বাইরে অথচ তামিল হিসেবে ডিএমকে চাইছিল ইসরোর সাবেক বিজ্ঞানী এম আন্নাদুরাইকে প্রার্থী করতে। কোনো কোনো মহল মহাত্মা গান্ধীর প্রপৌত্র তুষার গান্ধীর নাম প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পছন্দ করা হয় সুদর্শন রেড্ডিকে। ফলে লড়াইটা হয়ে দাঁড়াল তামিল বনাম অন্ধ্র জাত্যাভিমানের। যদিও ইন্ডিয়া জোটের দাবি, লড়াইটা বিজেপির ‘সাম্প্রদায়িক’ নীতির বিরুদ্ধে বিরোধীদের ‘ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংবিধান রক্ষার’।