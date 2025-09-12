মোদির স্বপ্নে মা হীরাবেন, যে ভিডিও নিয়ে ভারতের রাজনীতিতে উত্তাপ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্নে হাজির মা হীরাবেন। ছেলেকে তিনি তিরস্কার করছেন তাঁকে নিয়ে রাজনীতি করার জন্য। নির্বাচনের আগে বিহার কংগ্রেসের পেশ করা এই কল্পিত ভিডিও নিয়ে ভারতের রাজনীতি তোলপাড়। শুরু হয়েছে বিজেপি–কংগ্রেস তরজা।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা ‘এআই’ প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি করা ৩৬ সেকেন্ডের এই রঙিন ভিডিওটি গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ‘এক্স’ হ্যান্ডলে প্রকাশ করে বিহার কংগ্রেস। তাতে দেখা যায়, সারা দিনের পরিশ্রম শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতো দেখতে এক ব্যক্তি বিছানায় শোয়ার আগে স্বগতোক্তি করছেন, ‘আজকের ভোট চুরি সাঙ্গ। এবার ঘুমোতে যাই।’
এরপর মোদি স্বপ্ন দেখা শুরু করলেন। স্বপ্নে হাজির হলেন এক বৃদ্ধা, যিনি দেখতে প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত মা হীরাবেনের মতো। শুরু হলো ছেলে নরেন্দ্র মোদিকে তিরস্কার।
হীরাবেন বলছেন, ‘আরে বেটা, প্রথমে তো তুমি আমাকে নোটবন্দীর লম্বা লাইনে দাঁড় করালে। আমার পা ধুয়ে দেওয়ার রিল তৈরি করলে। আর এখন বিহারে আমার নাম নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছ? আমাকে করা অপমান নিয়ে তুমি ব্যানার–পোস্টার ছাপিয়েছ। তুমি ফের একবার বিহারে নৌটঙ্কি (নাটক) করার চেষ্টা চালাচ্ছ। রাজনীতি করতে গিয়ে আর কত নিচে নামবে তুমি?’
ওই কথা শুনে মোদিসদৃশ ব্যক্তির ঘুম ভেঙে যায়। তিরস্কৃত তিনি ‘অ্যাঁ’ বলে ঘুম ভেঙে চমকে বিছানায় উঠে বসেন।
বিহার কংগ্রেস ভিডিওটির ওপরে লিখেছে, ‘সাহেবের মা তাঁর স্বপ্নে এসেছেন। দেখুন, কী মজাদার কথা হলো।’ এই ভিডিওটি নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল তরজা।
মাত্র কিছুদিন আগে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের উদ্যোগে বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রা চলাকালে এক ব্যক্তি মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর মায়ের নাম করে কটু মন্তব্য করেছিলেন। সেই কুকথার প্রতিবাদে পাটনা, কলকাতা ও অন্য কোনো কোনো শহরে কংগ্রেস কার্যালয়ে বিজেপি হামলা করেছিল।
কংগ্রেস ওই কুকথার কড়া নিন্দা করেছিল। বলেছিল, অপরাধীর সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক নেই। পুলিশ অপরাধীকে শনাক্ত করে শাস্তি দিক।
বিজেপি সেই নিয়ে দিনকয়েক সমালোচনা করার পর গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নতুন করে ছাড়া ওই ভিডিও নিয়ে কোমর বাঁধতে শুরু করেছে। বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, কংগ্রেস ওই ভিডিওর মধ্য দিয়ে দেশের সব মা–বোনকে অপমান করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েল বলেছেন, বারবার প্রত্যাখ্যাত কংগ্রেস এখন মরিয়া। প্রতিদিন তারা বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছে। নিচে নামার রেকর্ড করেছে তারা।
বিজেপি নেতারা বলছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদির মা হীরাবেন ৯৯ বছর বয়সে মারা যান ২০২২ সালে। সেই প্রয়াত নারীকে টেনে এনে কংগ্রেস ঘৃণ্য রাজনীতি করছে।
প্রত্যুত্তর দিয়েছে কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র পবন খেরা বলেছেন, সন্তানকে জীবনের পাঠ দেওয়া প্রত্যেক মা–বাবার কর্তব্য। স্বপ্নে আবির্ভাব হয়ে তিনি সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিচ্ছেন। সেই শিক্ষাকে যদি সন্তান তাঁর অসম্মান বা অপমান মনে করেন, তা হলে সেটা তাঁর সমস্যা। অন্যদের মাথাব্যথা নয়।
কংগ্রেস মুখপাত্র বলেন, সহানুভূতি কুড়াতে বিজেপি এই ভিডিওকে রাজনৈতিক ইস্যু করতে চাইছে। গোটা ভিডিওতে প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত মাকে কোথাও অপমান করা হয়নি। একটিও অসম্মানজনক মন্তব্য করা হয়নি। একটাও বাজে কথা বলা হয়নি।
পবন খেরা বলেন, রাজনীতিতে নেমে ‘কেউ আমাকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না’ করতে পারেন না। রঙ্গ–রসিকতা মেনে নিতে হবে। অবশ্য এই ভিডিওতে কোনো রঙ্গ–রসিকতাও নেই। এখানে তাঁকে সুপরামর্শ দেওয়া হয়েছে।