ভারতকে ‘নিরবচ্ছিন্নভাবে’ জ্বালানি সরবরাহ দিতে প্রস্তুত রাশিয়া: পুতিন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারতকে ‘নিরবচ্ছিন্নভাবে’ জ্বালানি তেল সরবরাহ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আজ শুক্রবার নয়াদিল্লির রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন হায়দরাবাদ হাউসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে পুতিন এ ঘোষণা দেন। এর আগে তাঁরা দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন।
সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে ‘উষ্ণ অভ্যর্থনার’ জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ধন্যবাদ জানান পুতিন। এরপর মোদির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক সম্পর্কে পুতিন বলেন, ‘আমাদের মধ্যে “গঠনমূলক” এবং “বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে” আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা “নিয়মিত” ফোনালাপ করি।’
নিজেদের মধ্যে হওয়া চুক্তিগুলোকে ‘আকর্ষণীয়’ বলে মন্তব্য করেন পুতিন। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে নতুন চুক্তির বিষয়গুলো জানানো হয়। পুতিনের সফরকে কেন্দ্র করে এবার দুই দেশের বাণিজ্য ও কৃষি খাতের সম্পর্ক জোরদার করতে একাধিক চুক্তি হয়েছে। চুক্তির দর-কষাকষি নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন পুতিন। দুই দেশের বাণিজ্যে নিজেদের জাতীয় মুদ্রার ব্যবহার বাড়ায় নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন তিনি। ভারতের সবচেয়ে বড় পারমাণবিক প্রকল্প নির্মাণেও সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দেন পুতিন।
তেল প্রসঙ্গে পুতিন বলেন, ভারতকে ‘নিরবচ্ছিন্নভাবে’ জ্বালানি সরবরাহ করতে প্রস্তুত রাশিয়া। কিন্তু রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে ভারতের ওপর চাপ রয়েছে। ওয়াশিংটনের অভিযোগ—জ্বালানি কেনার মাধ্যমে মস্কোকে কিয়েভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সহায়তা করছে নয়াদিল্লি। এ অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যে শাস্তি হিসেবে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন।
পুতিন দুই দিনের সফরে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে পৌঁছেছেন। পালাম বিমানবন্দরে নরেন্দ্র মোদি তাঁকে স্বাগত জানান। আজ রাত ৯টার দিকে তিনি ভারত ত্যাগ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।