কলকাতায় আগুনের ঘটনায় ২৫ দেহাবশেষ উদ্ধার, মন্ত্রীর পদত্যাগ চায় বিজেপি

ভারতের কলকাতার আনন্দপুরের নাজিরাবাদ এলাকায় পাশাপাশি দুটি গুদামে আগুনের ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২৫ জনের দেহাবশেষ উদ্ধার করা হয়েছে। পরিচয় শনাক্তে উদ্ধার করা দেহাবশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।
এদিকে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও প্রাণহানির ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার কলকাতার গড়িয়া থেকে নরেন্দ্রপুর থানা পর্যন্ত মিছিল করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। এতে নেতৃত্ব দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধীদলীয় নেতা ও বিজেপির বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। কলকাতা হাইকোর্টের আদেশ নিয়ে এই মিছিলের আয়োজন করে বিজেপি।
নাজিরাবাদের এই ঘটনার জন্য রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর পদত্যাগ দাবি করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, ওই বেআইনি গুদামে ব্যবসা করার জন্য দমকল বিভাগের কোনো অনুমতি ছিল না।
শুভেন্দু নিহত প্রত্যেক ব্যক্তির পরিবারকে ৫০ লাখ রুপি করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান। যদিও রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ১০ লাখ রুপি করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।
এ ঘটনায় ইতিমধ্যে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস শুক্রবার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য সমবেদনা জানান।
এই আগুনের ঘটনায় পুলিশ এবং দমকল কর্তৃপক্ষ পৃথকভাবে দুটি মামলা করেছে। এতে অব্যবস্থাপনা ও অগ্নিনির্বাপণের সুব্যবস্থা না থাকার অভিযোগ করা হয়েছে।