কলকাতায় জাভেদ আখতারের অনুষ্ঠান বাতিলের প্রতিবাদ মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতায় বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার জাভেদ আখতারের একটি অনুষ্ঠান বাতিলের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন কলকাতার মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা। তাঁরা হতাশা প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটি চিঠি লিখেছেন। জাভেদ আখতারের অনুষ্ঠান বাতিল করার প্রতিবাদ করেছেন কলকাতার নাট্যব্যক্তিত্বরাও।
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে খোলাচিঠিতে মুদার পাথেরিয়া, জিশান মজিদ, তাইয়্যেব আহমেদ, রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালা প্রমুখ মুসলিম বুদ্ধিজীবী পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমির একটি সিদ্ধান্তের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। স্বাক্ষরকারীরা বলেছেন, সরকারের উচিত হস্তক্ষেপ করা এবং একাডেমিকে তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া।
মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বিশিষ্টজনেরা লিখেছেন, ‘আপনার নেতৃত্বে থাকা সরকারের আমলে এই ঘটনায় আমরা হতাশ। মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে মূল্য দেয় এমন হাজার হাজার মানুষ আপনাকে এর পক্ষে দাঁড়াতে দেখতে চান।’
নাট্যকার, অভিনেতা ও চিত্রপরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘এমন ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ রকম ঘটনা যত ঘটতে থাকবে, তত আমাদের গণতন্ত্রের ওপর প্রভাব পড়বে। যেকোনো ধর্মীয় মৌলবাদ সমাজ–সংস্কৃতি ও দেশের জন্য বিপজ্জনক।
নাট্য নির্দেশক ও অভিনেতা কৌশিক সেনও জাভেদ আখতারের অনুষ্ঠান বাতিলের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, তিনি এমন একজন মানুষ, যিনি শুধু ইসলামি মৌলবাদই নয়, হিন্দু মৌলবাদের বিরুদ্ধেও সোচ্চার।
পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমি গত ৩১ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ‘হিন্দি সিনেমায় উর্দু’ শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় জাভেদ আখতারকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এতে ক্ষুব্ধ হয় জমিয়তে ওলামা কলকাতা এবং ওয়াহাইন ফাউন্ডেশনসহ কিছু ইসলামী সংগঠন।
এসব সংগঠনের নেতারা জাভেদ আখতারকে ধর্ম ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বলা ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেন।