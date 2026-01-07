পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের মৌসুমে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে মৌসম বেনজীর

তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর কথা বলেন মৌসম বেনজীর নুর
ভারত

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের মৌসুমে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে মৌসম বেনজীর

কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে সাবেক দল জাতীয় কংগ্রেসে ফিরে গেলেন সাবেক সংসদ সদস্য মৌসম বেনজীর নুর। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন হাতেগোনা রাজনীতিকের মধ্যে মৌসম একজন, যিনি বিধানসভা, লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্য হয়েছেন। তাঁর মামা কংগ্রেসের একসময়ের বড় নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত গনি খান চৌধুরী।

গত শনিবার দিল্লির ২৪ নম্বর আকবর রোডের জাতীয় কংগ্রেসের দপ্তরে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে মৌসম যোগ দেন কংগ্রেসে। এই যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা জয়রাম রমেশ, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ও মালদহ উত্তরের কংগ্রেস সংসদ সদস্য তথা মৌসমের দাদা ইশা খান চৌধুরী।

মৌসমের কংগ্রেসে ফিরে আসার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, ‘এত ট্রেলার দেখলেন। অপেক্ষা করুন। এতদিন আমরা জানালা খুলে রেখেছি। এবার দরজাও খুলে দিলাম। এবার সময় বলবে কংগ্রেসের আগামী দিনের কথা।’

অনুষ্ঠানে মৌসম বেনজীর নুর বলেন, ‘আজ বাংলায় পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছে। আমাকে দিয়ে এই পরিবর্তন শুরু হলো।’

মৌসমের দাদা ইশা খান চৌধুরী বলেন, ওর রক্তে মিশে আছে কংগ্রেস। তাইতো ওর তৃণমূলে যোগদানের পর গনি খান চৌধুরী পরিবারে যে বিভাজন তৈরি হয়েছিল, আজ মৌসমের কংগ্রেসে ফিরে আসায় সেই বিভাজন ঘুচে গেল।

২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে হঠাৎ করে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন মৌসম। এবং লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল তাঁকে মালদহ উত্তর আসনে প্রার্থী করেছিল। কিন্তু বিজেপির খগেন মুর্মুর কাছে হেরে যান। যদিও পরবর্তী সময়ে তৃণমূল তাঁকে রাজ্যসভার সংসদ সদস্য বা এমপি করেছিল। তবে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল আর তাঁকে প্রার্থী করেনি। দীর্ঘ ছয় বছর পর আজ মৌসম বেনজীর নুর ফিরে এলেন সাবেক দল জাতীয় কংগ্রেসে।

মৌসমের দল ছাড়া নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি তৃণমূলের কোনো নেতা। তবে মালদহ জেলা নেতৃত্বের একাংশের মতে, আগামী এপ্রিল মাসে মৌসমের রাজ্যসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তিনি বুঝেছেন, রাজ্যসভায় আর তৃণমূল তাঁকে প্রার্থী করবে না। সেই কথা বুঝতে পেরেই মৌসম কংগ্রেসে ফিরে গেছেন।

তবে মালদহের রাজনীতিবিদেরা মনে করছেন, মৌসম বেনজীর নুর আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে এবার কংগ্রেসের টিকিটে লড়তে পারেন। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ২৯৪ আসনে নির্বাচন হওয়ার কথা।

কংগ্রেসে যোগ দিয়ে মৌসম বলেন, ‘দীর্ঘ ছয় বছর পর আমি কংগ্রেসে ফিরে এসেছি। খুব ভালো লাগছে। কংগ্রেসকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওরা আমাকে ফিরিয়ে নিয়েছে। বাংলায় কংগ্রেসকে মজবুত করতেই, পাশাপাশি মামা গনি খান চৌধুরীর ঘরানার রাজনীতির ধারাকে বজায় রাখতেই তৃণমূল ছেড়ে আবার কংগ্রেসে ফিরে এলাম।’

