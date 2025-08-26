শুল্ক নিয়ে উত্তেজনার মধ্যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র কর্মকর্তাদের বৈঠক, প্রতিরক্ষাসহ নানা খাত নিয়ে আলোচনা

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা বৈঠক করেছেন। ভার্চুয়্যাল এ বৈঠকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ খাতে দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় স্থান পেয়েছে বেসামরিক পরমাণু অংশীদারত্ব শক্তিশালী করাসহ জ্বালানি নিরাপত্তা খাতও।
দ্বিপক্ষীয় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল সোমবার। ‘২+২ ইন্টারসেশনাল ডায়ালগ’ কাঠামোর অধীনে বৈঠকটি হয়। এমন সময় এ বৈঠকের আয়োজন করা হলো, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য ও শুল্ক নীতির জেরে ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লির সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বৈঠকে দুই পক্ষই প্রতিরক্ষা অংশীদারত্ব বাড়ানোর বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা অংশীদারত্বের ১০ বছর মেয়াদি নতুন একটি কাঠামো স্বাক্ষর এবং প্রতিরক্ষা শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি–সংক্রান্ত সহযোগিতায় অগ্রগতি।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, বৈঠকে কোয়াড জোটের মাধ্যমে একটি নিরাপদ, শক্তিশালী এবং আরও সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের উপকারে আসবে—এমনভাবে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ব্যাপ্তি ও গভীরতা ক্রমাগত বাড়ানোর আগ্রহ ব্যক্ত করার মাধ্যমে বৈঠক শেষ করেন দুই দেশের কর্মকর্তারা।