বেঙ্গালুরুতে ব্রাজিলীয় মডেলকে যৌন হয়রানির অভিযোগে ডেলিভারি এজেন্ট গ্রেপ্তার

ভারতের বেঙ্গালুরুর আরটি নগর এলাকায় এক ব্রাজিলীয় মডেলকে (২১) যৌন হয়রানির অভিযোগে গত শনিবার ব্লিনকিটের একজন ডেলিভারি এজেন্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই এজেন্ট ওই মডেলের বাড়িতে একটি অর্ডার পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন।
ভুক্তভোগী ব্রাজিলীয় মডেলের এক নিয়োগকর্তার দায়ের করা এফআইআরের তথ্যমতে, ঘটনাটি ঘটেছিল ১৭ অক্টোবর মডেলের অ্যাপার্টমেন্টে। সেখানে তিনি আরও দুজন নারীর সঙ্গে থাকেন।
বেঙ্গালুরু নর্থ ডিভিশনের পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ডিসিপি) বাবাসাব নেমাগৌড় নিশ্চিত করেছেন, ব্লিনকিটের অভিযুক্ত এজেন্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর নাম কুমার রাও পাওয়ার।
পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, অভিযোগ দায়ের করার দিনই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি কলেজের ডিপ্লোমা ছাত্র। তিনি ব্লিনকিটে খণ্ডকালীন ডেলিভারি এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন।
ঘটনার দিন ওই ব্রাজিলীয় মডেল স্থানীয় সময় বেলা প্রায় ৩টা ২০ মিনিট নাগাদ ব্লিনকিট অ্যাপের মাধ্যমে খাবার অর্ডার করেছিলেন।
এফআইআর অনুসারে, ডেলিভারি দেওয়ার সময় ডেলিভারি এজেন্ট মডেলের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেন এবং তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন।
ভয় পেয়ে ওই মডেল দ্রুত ঘরের ভেতরে চলে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি কাউকে জানাননি।
কয়েক দিন পর ব্রাজিলীয় মডেল তাঁর রুমমেটদের কাছে ঘটনা প্রকাশ করেন। এরপর রুমমেটরা তাঁর নিয়োগকর্তাকে ঘটনাটি জানান।
অভিযোগকারী তখন অ্যাপার্টমেন্টের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন। পরে ২৫ অক্টোবর আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়।