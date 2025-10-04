টেক্সাসে গ্যাসস্টেশনে বন্দুকধারীর গুলিতে ভারতীয় শিক্ষার্থী নিহত

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ডালাস শহরে ২৭ বছর বয়সী এক ভারতীয় ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। হায়দরাবাদের বাসিন্দা চন্দ্রশেখর পোলে নামের ওই শিক্ষার্থী গত রাতে একটি গ্যাসস্টেশনে কাজ করার সময় অজ্ঞাতনামা এক বন্দুকধারী তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।
পোলে হায়দরাবাদ থেকে ডেন্টাল সার্জারিতে স্নাতক শেষ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। ছয় মাস আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। একটি গ্যাসস্টেশনে খণ্ডকালীন চাকরির পাশাপাশি তিনি পূর্ণকালীন চাকরির চেষ্টা করছিলেন।
নিহত পোলের মা–বাবা তাঁদের সন্তানের মরদেহ যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছেন।
বিআরএস দলের বিধায়ক সুধীর রেড্ডি ও সাবেক মন্ত্রী টি হরিশ রাও আজ শনিবার হায়দরাবাদে ওই ছাত্রের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছেন। ঘটনাটিকে ‘দুঃখজনক’ আখ্যা দিয়ে তিনি পোলের মরদেহ তাঁর নিজ শহরে ফিরিয়ে আনতে সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে রাও পোলের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে লিখেছেন, ‘মা–বাবা যে কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তা দেখা হৃদয়বিদারক। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, তাঁদের ছেলে অনেক বড় হবে, কিন্তু সে আর বেঁচে নেই।’
রাও আরও লিখেছেন, ‘আমরা বিআরএসের পক্ষ থেকে দাবি জানাচ্ছি, রাজ্য সরকার যেন উদ্যোগ নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব পোলের মরদেহ তাঁর নিজ শহরে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করে।’