ভারতে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কি চমক থাকবে

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন শুরু হয়েছে আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টায়। সংসদ ভবনে ভোটদান চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ ফল ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে।
মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই স্বাস্থ্যগত কারণে উপরাষ্ট্রপতি পদে জগদীপ ধনখড় ইস্তফা দিলে নতুন নির্বাচন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা শাসক এনডিএ ও বিরোধী জোট ইন্ডিয়া মনোনীত দুই প্রার্থীর মধ্যে। এনডিএ প্রার্থী মহারাষ্ট্রের সাবেক রাজ্যপাল ও তামিলনাড়ুর সাবেক বিজেপি সভাপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন।
বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার প্রার্থী অন্ধ্র প্রদেশের সাবেক বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি। রাধাকৃষ্ণন রাজনৈতিক ব্যক্তি হলেও সুদর্শন রেড্ডি পুরোপুরি অরাজনৈতিক।
বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারি জোটের প্রার্থী রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, ‘ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জয় হবে। আমরা সবাই এক। আমরা এক থাকব। সবাই মিলে আমরা বিকশিত ভারত গড়ে তুলব।’
বিরোধী ইন্ডিয়া জোট প্রার্থী সুদর্শন রেড্ডি বলেছেন, ‘এটা দেশের সংবিধান রক্ষার লড়াই। মানুষের চেতনার উন্মেষ ঘটাতে এই লড়াইয়ে নেমেছি।’
সকাল ১০টায় প্রথম ভোট দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভোট দিয়ে এক্সে সেই খবর জানিয়ে তিনি চলে যান বন্যাকবলিত হিমাচল প্রদেশ ও পাঞ্জাবে।
তারপর একে একে ভোট দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সংসদীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, আইনমন্ত্রী অর্জুন মেঘাওয়াল, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ, সমাজবাদী পার্টি নেতা রামগোপাল যাদব প্রমুখ।
বেলা ১১টা নাগাদ ভোট দিতে আসেন কংগ্রেসের সভাপতি ও রাজ্যসভার বিরোধী নেতা মল্লিকার্জুন খাগড়ে ও লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী। তাঁদের সঙ্গে ভোট দেন সোনিয়া গান্ধীও।
একমাত্র লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যরাই এই নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন।
দুই প্রার্থীর একজন রাধাকৃষ্ণন তামিলনাড়ুর, অন্যজন সুদর্শন রেড্ডি অন্ধ্র প্রদেশের। তামিল অস্মিতা ও তেলুগু জাত্যভিমান ক্রস ভোটিংয়ের কারণ হয় কি না, নির্বাচন ঘিরে সেই আগ্রহ দানা বেঁধেছে। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলীয় হুইপ জারি করা হয় না।
এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না ওড়িশার সাবেক শাসক বিজু জনতা দল, তেলেঙ্গানার সাবেক শাসক ভারত রাষ্ট্র সমিতি ও পাঞ্জাবের শিরোমনি অকালি দল। তিনটি দলই এক সময় শাসক জোট এনডিএর সমর্থক ছিল।