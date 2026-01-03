ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে পৃথক সংঘর্ষে ১৪ মাওবাদী নিহত

ভারতের ছত্তিশগড় রাজ্যের সুকমা ও বিজাপুর জেলায় ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) বাহিনীর সঙ্গে পৃথক দুটি সংঘর্ষে ১৪ জন মাওবাদী নিহত হয়েছেন। ২০২৬ সালের শুরুতে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের এটিই প্রথম সংঘর্ষ।
আজ শনিবার সকালে মাওবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বলে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী দাবি করেছে। পৃথক দুই সংঘর্ষে মোট ১৪ জন মাওবাদী নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ১২ জন নিহত হয়েছেন দক্ষিণ সুকমায় এবং দুজন নিহত হয়েছেন পাশের বিজাপুর জেলায়। বিজাপুরে ভোর ৫টার দিকে সংঘর্ষ শুরু হয়।
নিরাপত্তা বাহিনী বলেছে, সুকমায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে মাওবাদীদের কোন্টা এরিয়া কমিটির সম্পাদক মাংডু রয়েছেন। সুকমার পুলিশ সুপার কিরণ চাভান বলেছেন, কোন্টা এরিয়া কমিটির সব সশস্ত্র মাওবাদী এই অভিযানে নিহত হয়েছেন।
এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদী দমন করা হবে বলে সময়সীমা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর ওই ঘোষণার পরই এই বড় অভিযানটি চালানো হলো।
আজ শনিবারই পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মির (পিএলজিএ) শীর্ষ কমান্ডার বারসা দেবাসহ বেশ কয়েকজন মাওবাদীর তেলেঙ্গানা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করার কথা রয়েছে।
২০২৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত ছত্তিশগড় রাজ্যে পাঁচ শর বেশি মাওবাদী নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন।