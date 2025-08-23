ভারতে শিল্পপতি অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে মামলা

ভারতে ধনকুবের মুকেশ আম্বানির ছোট ভাই শিল্পপতি অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে মামলা হয়েছে। ভারতের স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার (এসবিআই) অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার মামলাটি করে দেশটির কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান সংস্থা-সিবিআই।
এসবিআইয়ের অভিযোগ, অনিল আম্বানি এবং তাঁর সাবেক টেলিকম কোম্পানি রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস ঋণের শর্ত ভঙ্গ করে লেনদেন করেছিল। ফলে ব্যাংকের অর্থের ‘অপব্যবহার’ হয়েছিল। অনিলের এমন কর্মকাণ্ডের জেরে এসবিআইয়ের ২৯ দশমিক ২৯ বিলিয়ন রুপির ক্ষতি হয়েছে।
মামলার পর শনিবার রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে সিবিআই। সংস্থাটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘বিস্তারিত তদন্তের’ মাধ্যমে এসবিআইয়ের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।
তবে এসবিআইয়ের অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছেন অনিলের মুখপাত্র। তিনি বলেছেন, ‘স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া যে অভিযোগ এনেছে, তা ১০ বছরের বেশি আগের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সে সময় প্রতিষ্ঠানের (রিলায়েন্স) নিত্যদিনের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না অনিল আম্বানি।’
অনিল আম্বানি সর্বশেষ আলোচনায় এসেছিলেন সাত বছর আগে। তখন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী অভিযোগ করে বলেছিলেন, ফ্রান্স থেকে রাফাল যুদ্ধবিমান কেনায় সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে। ওই লেনদেনে জড়িত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অনিল আম্বানি। দুজনই তখন ওই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পরে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের আহ্বান খারিজ করে দেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট।