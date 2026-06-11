অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল। মালব্য নগর, দিল্লি, ভারত
অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল। মালব্য নগর, দিল্লি, ভারত
ভারত

দিল্লির হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে আহত বাংলাদেশি নারীর মৃত্যু

এনডিটিভি

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির দক্ষিণাঞ্চলের মালব্য নগরে একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আহত এক বাংলাদেশি নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। একজন কর্মকর্তা জানান, তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই মর্মান্তিক ঘটনায় নিহত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে ২৩ জনে দাঁড়াল।

পুলিশ জানায়, আগুনে ওই নারী মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়েছিলেন। এরপর একটি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল।

পুলিশের (দক্ষিণ) উপকমিশনার অনন্ত মিত্তাল এক বিবৃতিতে বলেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজন মারা গেছেন। এতে মোট প্রাণহানির সংখ্যা ২৩ জনে দাঁড়াল। আজ যিনি মারা গেছেন, তিনি একজন বাংলাদেশি নাগরিক।’

বাংলাদেশি ওই নারীর মৃত্যুর তথ্যটি নিশ্চিত করেছে নয়াদিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন। তারা বলেছে, গতকাল বুধবার পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে বাংলাদেশি ওই নারীর মৃত্যুর বিষয়টি জানা গেছে। পরে ঢাকায় বিষয়টি জানানো হয়।

৪ জুন হাউজ রানি এলাকার ‘ফ্লোরিশ স্টেজ বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট’ নামের ওই হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই ২১ জন প্রাণ হারান। এ ছাড়া আহত হন আরও বেশ কয়েকজন।

গত সপ্তাহে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক নাইজেরীয় নাগরিক মারা যান। আগুনে তিনিও মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ফলে নিহত ব্যক্তির সংখ্যা ২২-এ পৌঁছেছিল।

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