হাতিরও ‘গোপনীয়তা’, টের পেয়ে আছড়ে ফেলল ক্যামেরা

পৃথিবীতে অতি সামাজিক ও বুদ্ধিমান প্রজাতির প্রাণীর একটি হাতি। চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে এদের সচেতনতার মাত্রাটা তীক্ষ্ণ। এরা দলবদ্ধ থেকে একে অপরকে রক্ষা করার প্রবণতার জন্য সুপরিচিত। হাতি যে নিজস্ব গণ্ডির সুরক্ষায় খুব তৎপর, সেটির প্রমাণ পাওয়া গেছে সাম্প্রতিক এক ভিডিওতেও।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, মানুষের উপস্থিতি ও তাঁদের রেকর্ডিং যন্ত্র নিজেদের পরিসরে ঢুকে পড়ায় একটি হাতি অসন্তোষ প্রকাশ করছে।
২৮ সেকেন্ডের এই ভিডিওতে দেখা যায়, বনের গভীরে বসানো একটি ক্যামেরার দিকে দূর থেকেই নজর পড়ে এক বুনো হাতির। এরপর হাতিটি সোজা তেড়ে এসে সেটি আছড়ে ফেলে। ক্যামেরা মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর হাতি এমন নির্বিকার ভঙ্গিতে সেখান থেকে চলে যায়; যেন নিজের কাজ সারা হয়েছে।
ভারতীয় বন বিভাগের কর্মকর্তা পারভিন কাসওয়ান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ভিডিওটি শেয়ার করেছেন। এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘ গোপনীয়তা জরুরি। হাতিটি যখনই অস্বাভাবিক কিছুর (ক্যামেরা) অস্তিত্ব টের পেল, সঙ্গে সঙ্গে সেটি সরিয়ে দিল। কী বুদ্ধিমান!’
কাসওয়ান আরও লেখেন, ‘বন্য প্রাণীর সংখ্যা ও আবাসস্থল নিয়ে গবেষণার জন্য উদ্যানে ইনফ্রারেড ও হোয়াইট ফ্ল্যাশ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। বর্তমানে জাতীয় উদ্যানে এমন ২১০টি ক্যামেরা স্থাপন করা আছে।’ তবে হাতির আঘাতে ক্যামেরাটি ছিটকে পড়লেও নষ্ট হয়নি; বরং সেই ক্যামেরা থেকেই দারুণ এ ভিডিও পাওয়া গেছে।
ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহারকারীরা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। একজন লিখেছেন, হাতির প্রজাতি কতটা বুদ্ধিমান, তা সত্যিই অবাক করার মতো।
আরেকজন মন্তব্য করেছেন, ক্যামেরার সাদা ফ্ল্যাশ হয়তো হাতিটিকে বিরক্ত করেছিল। অপর একজন বলেন, তাঁরা হাতির নিজস্ব পরিসরে ক্যামেরাটি স্থাপন করেছিলেন। আর সে তা সহ্য করতে পারেনি।