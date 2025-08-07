সাধুর ছদ্মবেশে বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে এক ব্যক্তি সাধুর ছদ্মবেশে নিজের স্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেন। দিল্লি পুলিশ সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। গতকাল বুধবার মধ্যরাতে দক্ষিণ দিল্লির নেব সারাই এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।
পুলিশ জানায়, নিহত ওই নারীর নাম কিরণ ঝা। তাঁর স্বামীর নাম প্রমোদ ঝা। গতকাল দিবাগত রাত ১২টার দিকে প্রমোদ বাড়িতে গিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালান। পরে সকালে প্রতিবেশীরা তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তখনই বিষয়টি সামনে আসে। ঠিক কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড, তা এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।
পুলিশ আজ বৃহস্পতিবার ভোর চারটার দিকে কিরণ ঝায়ের ব্যাপারে খবর পায়। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, অভিযুক্ত প্রমোদ ঝা রাত ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে কিরণের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি তখনই পালিয়ে যান।
প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, ৫৫ বছর বয়সী প্রমোদ ঝা বিহারের মুঙ্গের জেলার বাসিন্দা। ১০ বছর আগে তিনি তাঁর স্ত্রী কিরণ ঝায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যান। কিরণ দিল্লিতে হেলথকেয়ারে কাজ করতেন। ১ আগস্ট প্রমোদ আবার দিল্লিতে আসেন।
কিরণ তাঁর ছেলে দুর্গেশ ঝা, পুত্রবধূ কমল ঝা ও নাতনিকে নিয়ে থাকতেন। দুর্গেশ বিহারের দরভাঙ্গায় একটি মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানিতে কাজ করেন। এ ঘটনার সময় তিনি দিল্লিতে ছিলেন না।
ফরেনসিক টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত হাতুড়িটিও উদ্ধার করা হয়েছে।
অভিযুক্ত প্রমোদ ঝাকে ধরতে পুলিশ বিভিন্ন রেলস্টেশন ও বাসস্ট্যান্ডে অভিযান চালাচ্ছে। পুলিশ বলছে, হত্যার কারণ এখনো পরিষ্কার নয়, তবে তদন্ত চলছে।