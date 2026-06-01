পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু সরকারের মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন আরও ৩৫ বিধায়ক, নিলেন শপথ

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর রাজ্য সরকারের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে আজ সোমবার ১৩ জন পূর্ণমন্ত্রী, ৩ জন স্বতন্ত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী শপথ নিয়েছেন।
নতুন ৩৫ জন মন্ত্রী–প্রতিমন্ত্রী অন্তর্ভুক্তির ফলে শুভেন্দুর মন্ত্রিসভার মোট সদস্যসংখ্যা দাঁড়াল ৪১–এ।
আজ কলকাতার লোকভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল আর এন রবি বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করান। বিকেলের দিকে নির্ধারিত মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর নতুন মন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টনের ঘোষণা দেওয়া হবে।
পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়া বিধায়কদের মধ্যে রয়েছেন নতুন নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক স্বপন দাশগুপ্ত, শঙ্কর ঘোষ, অর্জুন সিং, তাপস রায়, শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ও জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়া দুধকুমার মণ্ডল, দীপক বর্মণ, মনোজ ওঁরাও এবং গৌরীশঙ্কর ঘোষও পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।
শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারের স্বতন্ত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক রাজেশ মাহাতো, ইন্দ্রনীল খাঁ এবং মালতী রাভা রায়।
মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছেন জোয়েল মুর্মু, অশোক দিন্দা, আনন্দময় বর্মণ, কৌশিক চৌধুরী, গার্গী দাস ঘোষ, ভাস্কর ভট্টাচার্য, দিবাকর ঘরামী ও সুমনা সরকার। এ ছাড়া বিজেপি বিধায়ক শান্তনু প্রামাণিক, পূর্ণিমা চক্রবর্তী এবং উমেশ রাইও প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।
গত ৯ মে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপিশাসিত অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং দলের শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী।
অধিকারীর পাশাপাশি বিজেপি বিধায়ক দিলীপ ঘোষ, নিশীথ প্রামাণিক, অশোক কীর্তনীয়া, ক্ষুদিরাম টুডু ও অগ্নিমিত্রা পালও সেদিন শপথ নিয়েছিলেন।
সূত্র জানিয়েছে, পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার ফলে আগে বরাদ্দ দেওয়া দপ্তর কিছুটা রদবদল হতে পারে।
গত সপ্তাহে নয়াদিল্লিতে মন্ত্রিসভার গঠন নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যের বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনার পর এই মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করা হলো।
সম্প্রতি শেষ হওয়া নির্বাচনে ২৯৪ সদস্যের বিধানসভায় ২০৮টি আসনে জয়ী হয়ে রাজ্যে সরকার গঠন করেছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি। এর মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটেছে এবং পূর্ব ভারতে এটিই বিজেপির সবচেয়ে বড় নির্বাচনী সাফল্য।