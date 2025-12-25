‘এখন তুমি আমাকে চিনবে’ বলে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষককে মাথায় গুলি করল খুনি

ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতরে গতকাল বুধবার এক স্কুলশিক্ষককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাছে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শিক্ষকের নাম দানিশ রাও। তিনি ১১ বছর ধরে ক্যাম্পাসের ভেতরে অবস্থিত এবিকে হাইস্কুলে কম্পিউটার সায়েন্স পড়াতেন।
গতাকল রাত ৮টা ৫০ মিনিটের দিকে দানিশ যখন দুই সহকর্মীর সঙ্গে হাঁটছিলেন, তখন স্কুটারে চড়ে আসা দুই ব্যক্তি তাঁদের পথ আটকান। তাঁরা পিস্তল দেখিয়ে তাঁদের ভয় দেখান। অজ্ঞাত অস্ত্রধারীরা দানিশকে অন্তত তিনটি গুলি করেন। দুটি গুলি সরাসরি তাঁর মাথায় বিদ্ধ হয়।
গুলি করার ঠিক আগে একজন বন্দুকধারী দানিশকে বলেছিলেন, ‘তুমি এখনো আমাকে চেনো না, এবার চিনবে।’
পুলিশের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট নীরাজ জাদন নিশ্চিত করেছেন, ওই দুই ব্যক্তিই দানিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছেন।
গুলির ঘটনার পরপরই দানিশকে জওহরলাল নেহরু মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, খুনিদের শনাক্ত করতে ও ধরতে ছয়টি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। তারা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোহাম্মদ ওয়াসিম আলী সাংবাদিকদের বলেন, ‘রাত ৯টার দিকে আমরা লাইব্রেরির কাছে গুলির খবর পাই। আমরা জানতে পারি, গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি দানিশ রাও এবং তিনি আমাদের স্কুলের শিক্ষক। তাঁর মাথায় গুলি লেগেছিল এবং হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়।’
চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটল, যার কয়েক ঘণ্টা আগেই উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রাজ্যের উন্নত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গর্ব করেছিলেন।
বিধানসভায় যোগী বলেছিলেন, নিরাপদ পরিবেশের কারণেই আজ উত্তর প্রদেশে বিনিয়োগ আসছে।